Бойцы ВСУ ликвидировали уже почти 36 тысяч оккупантов

Бойцы ВСУ ликвидировали уже почти 36 тысяч оккупантов3
- 2.07.2022, 13:48
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Наибольшие потери за последние сутки противник понес на Бахмутском направлении.
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли еще 120 своих военных. Также было уничтожено восемь беспилотников и полдесятка танков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.07 ориентировочно составили:
личного состава - около 35870 (+120) человек ликвидировано,
танков - 1582 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 3737 (+1) ед,
артиллерийских систем - 800 (+4) ед,
РСЗО - 246 (+0) ед,
средства ПВО - 105 (+0) ед,
самолетов - 217 (+0) ед,
вертолетов - 186 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 653 (+8),
крылатые ракеты - 144 (+1),
корабли / катера -15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2614 (+4) ед,
специальная техника - 61 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.