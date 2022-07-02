Бойцы ВСУ ликвидировали уже почти 36 тысяч оккупантов 3 2.07.2022, 13:48

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Наибольшие потери за последние сутки противник понес на Бахмутском направлении.

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли еще 120 своих военных. Также было уничтожено восемь беспилотников и полдесятка танков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 35870 (+120) человек ликвидировано,

танков - 1582 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 3737 (+1) ед,

артиллерийских систем - 800 (+4) ед,

РСЗО - 246 (+0) ед,

средства ПВО - 105 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 186 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 653 (+8),

крылатые ракеты - 144 (+1),

корабли / катера -15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2614 (+4) ед,

специальная техника - 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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