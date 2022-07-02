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Бойцы ВСУ ликвидировали уже почти 36 тысяч оккупантов

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  • 2.07.2022, 13:48
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Бойцы ВСУ ликвидировали уже почти 36 тысяч оккупантов

Наибольшие потери за последние сутки противник понес на Бахмутском направлении.

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли еще 120 своих военных. Также было уничтожено восемь беспилотников и полдесятка танков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 35870 (+120) человек ликвидировано,

танков - 1582 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 3737 (+1) ед,

артиллерийских систем - 800 (+4) ед,

РСЗО - 246 (+0) ед,

средства ПВО - 105 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 186 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 653 (+8),

крылатые ракеты - 144 (+1),

корабли / катера -15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2614 (+4) ед,

специальная техника - 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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