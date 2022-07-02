«Шрамы и царапины – это нормально» 1 2.07.2022, 13:50

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Белорусский ветеринар рассказал всю правду о своей профессии.

Алексей Ирушкин больше десятка лет работает ветеринаром и помогает животным. Intex-press узнал у него, кому не стоит идти в ветеринарию, какие ошибки чаще всего допускают владельцы котов и собак, а также какое животное он никогда бы не завел.

Алексей Ирушкин говорит, что ветеринарией занимается всю жизнь, «с самого детства».

– В семейном архиве есть снимки, как я в 3-4-летнем возрасте с сестрой «лечу» кота: она держит его, а я какие-то «укольчики» ему делаю, – с улыбкой вспоминает ветеринар. – Поэтому вопрос с выбором профессии не стоял.

После школы Алексей поступил в Ляховичский аграрный колледж на специальность «ветеринария», который успешно окончил в 2008 году. Позже закончил Витебскую ветеринарную академию.

Он уверен, что самое главное в профессии ветеринара – это любовь к животным.

– Если этого нет, то ничего не получится. В этой профессии все строится на взаимоотношении с животными, на личном, внутреннем понимании этого особого мира – мира пушистых, полосатых и разноцветных существ, – поясняет Алексей.

Профессия ветеринара достаточно сложная, но интересная. Конечно, есть в работе рутина – моменты, которые повторяются изо дня в день. Но бывают и необычные, достаточно неординарные, случаи.

– Например, иголка застряла в нёбе у животного. Кот случайно убежал на улицу, где-то подрался, упал без сил и пролежал в луже возле мусорки – его покусали мухи, у него в голове завелись опарыши… Или приносят кошку в тяжелом состоянии, со сломанной челюстью – даже нет уверенности, что она выживет, – перечисляет Алексей.

Каждый случай, отмечает он, пропускаешь через себя. И есть моменты, к которым никогда не привыкнешь. Даже иногда хочется уйти из профессии, так как «выгораешь». Но идти дальше и совершенствоваться… помогают пациенты.

– Для меня важны общение и эмпатия со стороны животного. Нередки случаи – это поймет, наверное, только другой ветеринар – когда ты прям видишь в глазах животного благодарность. И чувствуешь радость от того, что ты на своем месте, – поясняет Алексей.

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