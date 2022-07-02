Литовские железнодорожники в официальном письме послали русских хакеров следом за русским кораблем 1 2.07.2022, 14:23

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Российские кибермошенники неудачно «оспорили» транзитную блокаду Калининграда.

Представитель LTG Мантас Дубаускас на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал историю о том, как российские хакеры пытались угрожать компании Литовские железные дороги.

Литовская железная дорога получила письмо от некой Вероники Андреевой, которая назвалась представительницей российского хакерского сообщества.

Она «порекомендовала» надавить на правительство Литвы, чтобы те сняли санкции на перевозки товаров в Калининград.

В противном случае «хакерша» обещала «превратить Литву в IТ-резервацию».

Ответ русские хакеры получили следующий:

— …так называемое «сообщество русских хакеров» — иди на***.

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