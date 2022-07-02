Астролог Влад Росс: У Путина закоренелая степень рака, болезнь Паркинсона и шизофрения

Астролог Влад Росс: У Путина закоренелая степень рака, болезнь Паркинсона и шизофрения10
- 2.07.2022, 14:59
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Правитель РФ не может находиться на публике дольше 1,5-2 часов.
Президент РФ Владимир Путин мечтает запустить ядерную бомбу. Его избивали в детстве, и он хочет отомстить всему миру, на который он сильно обозлен.
Такое мнение высказал известный астролог Влад Росс в эфире 8 канала.
"Человек мечтает запустить атомную бомбу. Как же ему это не сделать? Тем более в год тигра…. Применения ядерного оружия неотвратимо", – заявил астролог, вспоминая предсказания Ванги и Нострадамуса, который предрек, как "царь ужаса спустится с небес".
По словам Росса, Путин серьезно болен: у него закоренелая степень рака, болезнь Паркинсона и шизофрения.
"Путин все еще жив, но он постоянно использует двойников. Очень усиленно на данный момент", – уверен астролог.
Как добавил Росс, реальный Путин сейчас не может находиться на публике дольше 1,5-2 часов.