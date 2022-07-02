Во Франции продолжают бастовать работники аэропорта Парижа 2.07.2022, 16:03

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Они добиваются повышения зарплат.

Бастующие работники парижского аэропорта заявили в субботу, что с 8 по 10 июля устроят очередную демонстрацию в главном международном хабе французской столицы с требованием повышения зарплат. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Наземный персонал аэропорта Руасси-Шарль де Голль устроил серию забастовок, требуя повышения заработной платы, чтобы смягчить боль инфляции, подкрепленной бурным спросом на авиаперелеты и нехваткой персонала, отчасти вызванной пандемией COVID-19.

Начавшаяся в четверг текущая забастовка должна продолжаться до воскресенья, хотя управление гражданской авиации Франции заявило, что ожидается меньше сбоев.

Оператор аэропорта ADP предложил сотрудникам повышения зарплаты на 4%, если они согласятся прекратить забастовку в пятницу, но сотрудники отклонили это предложение.

"Большинство работников считают предложение недостаточно хорошим", — сказал Даниэль Бертоне, представляющий профсоюз CGT. "Они не доверяют руководству и не соглашаются на шантаж "да или ничего".

"Мы сообщили руководство о новом плане забастовки с 8 по 10 июля", - добавил Бертоне.

В субботу в аэропорту Парижа между 6.00 и 13.00 из-за забастовки был отменен каждый пятый рейс.

Air France заявила, что сохранила все свои дальние рейсы и 90% услуг на средних расстояниях.

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