Врач назвал продукты, которые помогают сохранить молодость 2.07.2022, 16:39

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Они очень простые и знакомы каждому белорусу.

Употребление некоторых продуктов способно улучшить регенерацию клеток в организме и продлить молодость. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Медик назвал капусту в качестве продукта для сохранения молодости.

«Во всех сортах капусты содержатся флавоноиды и вещество сульфорафан, они замедляют процессы старения. К тому же сульфорафан уменьшает воспалительные процессы в организме и защищает от развития онкологических заболеваний», — объяснил он.

По мнению Гинзбурга, пользу для здоровья можно найти и в яблоках, которые ничем не хуже более дорогостоящих фруктов. Данный фрукт богат кверцетином — природным биохимическим веществом, улучшающим микроциркуляцию крови и обмен веществ.

Кроме того, поможет сохранить молодость и обычная петрушка. В ней содержится фолиевая кислота, влияющая на регенерацию и восстановление клеток.

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