«Лукашенковская хунта отдает страну в лапы Путина» 2.07.2022, 17:13

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Нам нужно спасать себя и свою страну.

Телеграм-канал «БОР» опубликовал письмо читателя:

- Прямо сейчас, лукашенковская хунта отдает страну в лапы Путина, ущемляет права и свободы. Предоставляя территорию Беларуси для обстрелов Украины, Синепалый тоже делает Беларусь преступником.

Сидеть в интернете и жаловаться на жизнь? Бездействие - это тоже преступление.

Тот, кто готов отказаться от светлого будущего, от планов, путешествий, развлечений, достойной зарплаты, личной свободы, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, в пользу интеграции с Россией - сидит дальше. Скоро уже и жаловаться будет негде.

Само собой все не наладится! Объединяйтесь с единомышленниками, с лидерами мнений, с соседями, с коллегами, друзьями. Добивайтесь своего! Реванш за 2020-2021-ый год.

Мы можем спасти себя и свою страну! Для страха просто не осталось времени.

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