Сколько стоят фрукты, овощи и ягоды на Комаровском рынке в Минске? 1 2.07.2022, 17:31

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Начали расти цены на клубнику и черешню.

Сезон клубники и черешни в Беларуси почти прошел, и цены на любимые ягоды закономерно начали расти. «Минск-Новости» изучило, за сколько можно купить фрукты, овощи и ягоды на Комаровском рынке.

Кило клубники можно купить сейчас от 6,5 рублей, только в одном месте журналистам удалось найти клубнику за 5 рублей.

Черешня дороже — в среднем за 9−12 рублей за килограмм. Желтая черешня продается в районе 8 рублей. Вишня в среднем на два рубля дешевле, чем черешня.

Совсем недавно начали продавать чернику, ее можно купить по цене 10 рублей за килограмм. За кило малины просят 60 рублей, за 100 граммов голубики — 7 рублей.

Абрикосы на Комаровке продают по цене от 6 до 8 рублей, нектарины — за 8 рублей. Персики также появились недавно, цены на них стартуют с 8 рублей за кило.

Яблоки продаются по 2−4 рубля, мандарины — от 5−6 рублей, примерно как и другие цитрусовые — апельсины по 6 рублей, грейпфруты по 7.

Виноград продается на Комаровке по 6−7 рублей, бананы по 4 рубля, арбузы и дыни — по 4−5 рублей.

Из овощей пользуются популярностью огурцы по 2−3 рубля за кило, и молодая картошка по 2,5 рубля. Помидоры, также очень популярные у покупателей, стоят от рублей, а черри — до 10 рублей.

Кабачки продают по 2 рубля, капусту по 1,5 рубля, баклажаны по 9 рублей, перец стоит до 12 рублей за кило. Пучки зелени (укроп, петрушка, лук перьями) стоят от 1 рубля, кило лисичек от 18 рублей.

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