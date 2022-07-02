Беларусь шокирующими темпами теряет малый бизнес 4 2.07.2022, 17:51

Только за май экономика Беларуси потеряла 55 малых организаций.

За май экономика Беларуси потеряла еще 55 малых организаций. И это после крайне глубокого спада в 830 единиц в апреле текущего года, пишет сайт «Белорусы и рынок».

После резкого снижения числа работающих в Беларуси субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в мае наблюдался небольшой рост их числа. Однако он и близко не превосходит масштабов предшествующего падения, а лишь корректируют общую картину.

Так, число индивидуальных предпринимателей возросло на 139 единиц, число микроорганизаций после снижения на 5,1 тыс. за один только апрель в мае увеличилось на 1,3 тыс. единиц. Возросло и число средних организаций, где занято от 101 до 250 человек. За май их стало больше на 6 единиц после цикла снижений в общей сложности на 86 единиц.

А вот число малых организаций, где занято от 16 до 100 человек продолжило снижаться. За май экономика страны потеряла еще 55 таких организаций. И это после крайне глубокого спада в 830 единиц в апреле.

Общие цифры не говорят о региональной специфике. А она есть. Так, на фоне роста общего числа ИП их число продолжило снижаться в Минске и Гомельской области. Рост числа микроорганизаций в мае имел место по всем областям, за исключением Гродненской. Число малых организаций падало по всем регионам, а общий рост числа средних организаций в мае имел место на фоне их снижения в Минске и Гродненской области.

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