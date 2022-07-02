Ученые: Вулкан Тонга породил самые быстрые волны на Земле 1 2.07.2022, 18:00

Они отражались вокруг планеты около шести раз и достигли скорости — 320 метров в секунду.

В ходе своего недавнего исследования ученые выяснили, что атмосферные волны, вызванные январским извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, были самыми быстрыми из когда-либо наблюдаемых в атмосфере Земли, пишет India Education Diary (перевод - «Фокус»).

Международная группа исследователей объединила обширные спутниковые данные с наземными наблюдениями, чтобы показать, что извержение было уникальным как по своей величине, так и по скорости, а также по диапазону создаваемых им быстро движущихся гравитационных и атмосферных волн.

После серии небольших вулканических явлений, начавшихся в декабре 2021 года, 15 января этого года произошло извержение Хунга Тонга, в результате чего образовался вертикальный шлейф, который простирался более чем на 50 км над поверхностью Земли.

Тепло, выделяемое водой и горячим пеплом в шлейфе, было самым значительным источником гравитационных волн на Земле в течение следующих 12 часов. Извержение произвело рябь, похожую на гравитационные волны, которые, как показывают спутниковые наблюдения, распространились по Тихоокеанскому бассейну.

Соавтор исследования доктор Скотт Оспри из Оксфордского университета, отметил, что извержение вулкана Хунга-Тонга может иметь дополнительные последствия.

"Наше исследование показывает, как поразительное отображение глобальных волн было вызвано огромным количеством морской воды, испарившейся во время извержения. Тем не менее, это еще не все. По мере того как большое количество водяного пара распространяется по стратосфере, нам стоит обратить особое внимание на антарктическую озоновую дыру и на то, насколько серьезной она будет весной" — подчеркнул он.

Извержение также вызвало волны в атмосфере, которые отражались вокруг планеты около шести раз и достигли скорости — 320 м в секунду. Тот факт, что одно событие доминировало в таком большом регионе, описывается авторами статьи как уникальное в наблюдениях за климатом, которое поможет ученым улучшить будущие модели атмосферной погоды и климата.

"Это был действительно огромный взрыв, и он действительно уникален с точки зрения того, что наука наблюдала на сегодня. Мы никогда раньше не видели атмосферных волн, охватывающих весь мир, причем с такой скоростью", — заключил ведущий автор исследования доктор Корвин Райт из Университета Бата.

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