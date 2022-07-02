Как белоруска стала дальнобойщицей, чтобы работать с напарником-мужем 4 2.07.2022, 18:19

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Ей надоели длительные командировки супруга.

Настя пришла в профессию дальнобойщицы вполне осознанно, зная всю подноготную, все трудности и неприятности, с которыми сталкиваются водители фур. «Решение пойти работать на грузовик принималось не за один день, — говорит ranak.me девушка. — Но не скрою, что мне хотелось какого-то нового течения в своей жизни». Девушка рассказала о проблемах и развлечениях в дороге, о специфике работы в паре с супругом.

С чего все началось

«Сначала дальнобойщиком начал работать мой муж, — рассказывает Настя. — У меня была своя работа, у него — длительные командировки. Получился у нас „брак по вайберу“. Я была в курсе всех нюансов: документы, выгрузки-загрузки, точки-координаты, проблемы. Но я сидела за компьютером дома, а он гулял по Румынии. В общем, позавидовала».

«Сначала я решила просто попытаться сдать на категорию, — вспоминает дальнобойщица. — Сначала сдала на С, потом на Е. Все с первого раза. Получила права, но ждала какого-то знака, чтобы решиться. Когда муж уехал на пять месяцев в командировку, то поняла, что это для меня уже слишком».

Трудно ли быть дальнобойщицей?

Настя признает, что профессия дальнобойщика для молодой девушки достаточно сложная. И если бы не было напарника-мужа, сама бы она в эту авантюру не полезла. «Самое легкое — это водить фуру, вот правда, — признается автолюбительница. — Сложно жить в кабине, мыться не так часто, как хочется. Но зато я каждый день вместе с любимым мужем. Хотя, признаться, боялась, что если постоянно будем вместе, то начнем ругаться. В итоге оказалось, что ругались мы больше дома, чем в кабине фуры. А все потому, что там нужно работать. Поэтому ищем компромиссы, подстраиваемся друг под друга, ведь иначе машина никуда не поедет».

«Есть такой устойчивый стереотип, что все дальнобойщики питаются только лапшой быстрого приготовления, — смеется Настя. — У нас есть холодильник, там мои любимые молочные продукты. У нас есть плита. Едим каши, супы, готовим мясо. Но самое главное, что в каждой местности мы пробуем особенную еду, новую для нас. И это очень классно, вокруг столько всего вкусного и необычного».

«Вообще, я умудрилась даже в фуре свить гнездышко: еда, теплая уютная постель, — признается собеседница. — Но все равно обожаю возвращаться домой. Мне не хватает общения со своей семьей. У меня пожилые дедушка с бабушкой, и, когда я уезжаю, появляется чувство вины, что так долго не с ними».

Что еще сложного? Девушка отвечает так: «Подолгу сидеть на одном месте. Мне нужно шевелиться! Схожу с ума сама и свожу с ума мужа от стояния в пробках, а это иногда бывает и по двое суток. Что спасает? Фитнес-резинка, гантели, прогулки. А еще то, что мы работаем не на рефрижераторе, а на тентовой фуре. Расчехлить, зачехлить, увязать груз — и вот, руки-ноги отваливаются, и ты чувствуешь, что не так уж много ты и сидишь».

Рассказала Анастасия и про развлечения:

«Всегда можно обсудить пейзаж за окном и места, которые проезжаешь. Вдвоем слушаем аудиокниги или познавательные передачи, хорошую музыку, строим планы на будущее. А еще можно поорать хором песни. Или, в конце концов, можно просто спать, пока другой рулит. Я даже умудрялась заниматься спортом в едущей фуре. Кстати, всем рекомендую: приседания на ходу очень развивают координацию. Вообще, когда ты все время в дороге, любое действие, даже самое простое, превращается в головоломку. Вот хочешь ты, к примеру, кофе: набери воды, разожги плитку, подумай о том, чтобы запастись водой заранее, а потом — все помой (на это тоже должен быть запас воды), все сложи обратно».

А что дальше?

«Меня частенько спрашивают, все ли у меня в порядке с головой, — улыбается Настя. — И я всегда отвечаю, что в порядке, просто мужа люблю! Я ведь пришла на фуру не от плохой жизни. Мне хочется приключений, нескучную молодость и такую же старость. А как еще сейчас можно путешествовать по другим странам, как не на фуре? Как иначе весь мир посмотреть?»

«Сколько мы еще будем ездить вместе? — задумывается девушка. — Думаю, пару лет. У нас с мужем здоровый дух соперничества и обучение лучшему, что есть в каждом из нас. Но я не вижу себя в этой профессии навсегда. Не хочется терять навыки языка, связь с домом. Все-таки кочевой образ жизни — это не совсем про меня, но, конечно, новый опыт, возможность раскрыть себя с новой стороны. Думаю, что и муж не захочет быть дальнобойщиком без меня, мы очень привыкли друг к другу».

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