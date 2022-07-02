Что происходит с белорусским рынком авто? 3 2.07.2022, 18:59

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Россияне стали активно покупать машины в Беларуси.

Взаимный интерес белорусов и россиян к автомобилям друг друга — явление цикличное. То мы едем в Россию за новыми и б/у машинами, то россияне — к нам. Последнее, насколько можно судить по активности восточных соседей на нашем рынке, как раз сейчас и происходит. Насколько масштабно это явление, вырастут ли цены еще больше и как будет развиваться рынок дальше, Office Life разбиралось вместе с простыми автовладельцами и игроками рынка.

Личный опыт: выставил объявление — машину забрали на следующий день

— В нашей семье было два автомобиля — гибридный Honda Insight 2009 года выпуска и бензиновый Honda Civic 2003 года выпуска, и, когда понадобились деньги, я решил, что продам любой из них, — говорит автовладелец Павел. — Посмотрел цены: у нас за свой Insight я получу в лучшем случае около 7 тыс. долларов, в России он стоит не меньше 10 тыс. долларов. Привлекательно, но времени заниматься продажей в Россию не было. Поэтому выставил обе машины на белорусских сайтах. По Insight звонили только автохаусы, а вот Civic покупатель приехал смотреть уже на следующий день. Это был киргиз, который постоянно находится в Беларуси и занимается подбором автомобилей — себе на родину или в Россию, не знаю. За свои услуги берет 500−700 долларов. С 3200 долларов мы сторговались до 2900 долларов, продажа автомобиля от выставления до оформления заняла меньше недели.

Цены: почувствуйте разницу

То, что на б/у автомобили цены в Беларуси и России отличаются, причем значительно, подтверждает быстрый анализ профильных классифайдов. К тому же разница заметна в отношении «бэушки» разных классов авто.

К примеру, свежий Hyundai Accent V после рестайлинга (сделанного, кстати, в РФ) возрастом от 2020 года и младше в Беларуси стоит от 13 950 долларов. На av.by есть 19 объявлений о продаже таких машин. Тогда как в России рестайлинговый Hyundai Accent пятого поколения практически не представлен на рынке: на avito.ru выставлен экземпляр 2022 года выпуска с минимальным пробегом и ценой 1,48 млн российских рублей (27,6 тыс. долларов), еще один (но дорестайлинговый) Accent 2020 года выпуска нашелся на auto.ru за 1,3 млн российских рублей (23 тыс. долларов).

Цены на двухлетний кроссовер Toyota Rav4 пятого поколения с бензиновым двигателем 2,5 л у нас стартуют от 94 172 рублей (37,2 тыс. долларов), в России самый дешевый вариант с аналогичными параметрами стоит 2,9 млн российских рублей (51,5 тыс. долларов).

Между более «возрастными» авто с ценником пониже разница, соответственно, меньше. К примеру, 13-летний Skoda Roomster у нас стоит примерно на 2 тыс. долларов дешевле, такая же разница наблюдается между Ford Galaxy аналогичного возраста.

Эксперт: цены будут только расти

Логично, что наибольший интерес сейчас наблюдается в сегменте именно свежей «бэушки» из Беларуси. Это подтверждает и Евгений Якута, он профессионально занимается подбором авто на рынках Беларуси и России.

— Действительно, россияне сейчас активно покупают автомобили в Беларуси. Если еще полтора года назад белорусы ехали в Россию за «бэушкой», сейчас — наоборот. Автомобили из Беларуси в Россию везут как частные лица — сами владельцы, так и те, кто занимается услугами автоподбора. с В России сейчас они одни из самых высоких в мире. Вот простой пример: VW Polo на «максималке» в российском салоне сейчас стоит порядка 40 тыс. долларов, в Беларуси его цена — 30. Это нынешний прайс на обычный VW Polo!

Широкое предложение по автомобилям, пригнанным из Европы и Америки, — еще одно преимущество белорусского рынка. Евгений отмечает, что российских покупателей интересуют в первую очередь свежие премиальные автомобили возрастом от трех до пяти лет — выбор конкретного бренда зависит от заказчика.

А вот с расхожим мнением, будто белорусский автопарк — в лучшем состоянии, чем российский, Евгений готов поспорить:

— Белорусский автопарк перестал нормально обновляться в 2011 году, когда выросли таможенные пошлины. Да, может быть, белорусы больше смотрят за своими машинами, бережнее относятся и чаще протирают их тряпочками. Да, здесь немного лучше дороги. Да, в Минске нет таких пробок, как в Москве, когда основные узлы в повышенных нагрузках изнашиваются быстрее. Но реагенты на улицах — те же. И возраст автомобиля так или иначе берет свое.

Есть еще два фактора, которые вносят свои коррективы в формирование спроса и цены. Первый — трудности с поставками запчастей. Этот момент заставляет людей перестраховываться и пересматривать свои предпочтения.

— Я знаю случай, когда владелец BMW сдал свой автомобиль в trade-in и пересел на китайский Chery, потому что устал ездить по СТО в поисках запчастей, — отмечает собеседник.

Второй фактор — необходимость оформления паспорта транспортного средства (ПТС) для постановки автомобиля на учет в России. Комплексная услуга по оформлению всех документов стоит порядка 2 тыс. долларов.

Но даже при всех «вводных» спрос у россиян на белорусскую «бэушку» не падает, потому что перспективы рынка заставляют действовать прямо сейчас и принимать решения быстро.

Особенность нынешней ситуации в том, что сегодня на рынке мы видим автомобили из «последней волны» импорта — до 24 февраля 2022 год. Весной никто ничего не ввозил, и, когда поток автомобилей будет восстановлен в прежнем объеме, никто не знает. Вскоре то, что есть, будет раскуплено:

— Значит, цены будут расти, — уверен Евгений. — И не только потому, что на наших рынках возникнет дефицит, но и потому, что цены в Европе тоже выросли.

К отдельным инициативам российских политиков снизить или даже отменить таможенные пошлины на ввоз автомобилей, чтобы удовлетворить спрос и снизить цены, Евгений относится скептически:

— Главный вопрос для российских властей — спасти собственную автомобильную промышленность. Снижение импортных пошлин просто убьет ее. К тому же если бы такие намерения у чиновников действительно были, то начинать стоило бы со стимулирования ввоза электромобилей. А мы, наоборот, видим ставки в 15% вместо 0, как это было до 2022 года. Да и льготы для многодетных и инвалидов, введенные для белорусов 140-м указом, тоже, насколько я могу судить по новостям, не радуют российских властей. Я скорее поверю, что белорусам введут ограничения на продажу в Россию таких машин, чем в отмену растаможки.

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