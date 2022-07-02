«Чтобы сдавать по 30 копеек? Да пусть она на поле пропадет!» 1 2.07.2022, 19:48

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В этом году урожай не радует белорусов.

В этом году урожай клубники не радует жителей клубничной столицы. Сказалась запоздалая весна, а затем перепады температур и установившаяся жара, пишет сайт «Медиа-Полесье».

Если в прежние годы, чтобы сдать некондицию на переработку в бочки, выстраивались очереди, то сейчас приёмщики простаивают. Даже мелкую ягоду сельчане стараются сдать в ящики, её брали вначале по 70 копеек, а потом и вовсе по 3 рубля.

Чтобы собрать мелкую ягоду, пусть подсушенную и подпорченную, нужно пожариться под солнцем не один час.

Вот что пишут в Инстаграм.

Проведём простой подсчёт. За ведро (6 кг) некондиционной клубники можно выручить 1,80 рубля.

Кирпичик лунинецкого хлеба (0,8 кг) стоит 1, 46 рубля, а кг хлеба, как указано на ценнике, — 1,83 рубля.

Выходит, чтобы заработать на кг хлеба, нужно помучиться несколько часов, выбирая «мелочь», потом заехать на рынок, чтобы её сдать. Дорого даётся такой хлеб!

Кому, как говорится, хлеб, а кому «чернило», которое из этой же клубники изготавливается. Любители плодово-ягодного купить бутылку за вырученные деньги от ведра сданных ягод не смогут.

От такой цены – пассивность сдатчиков. Несколько лет назад журналисты запечатлели, как собранную клубнику выбрасывали прямо в поле. Правда, тогда люди не могли её сдать в бочки, их не хватало. После публикаций бочек понаехало. Но клубника закончилась…

За три года цена на клубнику, принимаемую на переработку, осталась неизменной. Правда, недавно на одной из бочек на клубничном рынке во Дворце ценник в 30 копеек сменился на 35 копеек! Конкуренция…

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