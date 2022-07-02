Закопане и Татры: курорт для белорусов, которым надоели турецкие пляжи 5 2.07.2022, 21:17

Летом польские горы не менее красивы и достойны внимания, чем зимой.

Закопане и польские Татры — это горы и невероятные панорамы. «Наша ніва» рассказывает, как этот горнолыжный курорт спасет тех, кому надоели турецкие пляжи и all inclusive.

Зачем ехать

Когда белорус слышит о Закопане, он скорее вспомнит зимний туризм и горные лыжи, и вряд ли подумает о летнем путешествии туда. Но летом польские горы не менее красивы и достойны внимания, чем зимой. Такой отдых подойдет любителям активного туризма и тем, кто не боится трудностей, но зато вы своими глазами увидете природу редкой красоты и проверите силы на непростых и не всегда безопасных горных тропах (хотя и маленьким детям будет где там погулять).

Как добираться

Удобнее всего было бы доехать в Татры на автомобиле, это также бы облегчило передвижение и по самому Закопане. Если же вы не имеете такой возможности и желаете воспользоваться общественным транспортом, можно ехать или через Варшаву, или через Белосток.

Добраться из Минска до Варшавы можно, например, на автобусе государственных перевозчиков (ищите варианты на infobus.by) или компании Ecolines, цены колеблются от 85 до 125 рублей. Таким же образом можно найти билеты и до Белостока, цены — от 75 до 125 рублей.

Далее понадобится пересадка. Можно выбрать автобус — цены на билеты у разных перевозчиков стартуют от 10,5 евро, подобрать билет можно через сайт busradar.com. А можно воспользоваться польскими поездами — они очень удобные и комфортные, похожи на наши штадлеровские электрички. Билеты стоимостью от 52 злотых (около 30 рублей) покупайте на сайте польской железной дороги pkp.pl (раздел доступен только на польском языке).

По самому Закопане можно передвигаться пешком или пользоваться местными автобусами, билет на которые стоит 3 злотых (около 1,7 рубля, купить можно у водителя или в билетомате в автобусе). Ходят они не слишком часто, поэтому готовьтесь к прогулкам — тем более что вас ждут горные тропы!

Еще немного полезной информации. Цены на простой одноместный номер (или однокомнатные апартаменты) в Закопане стартуют где-то от 150 злотых (от 85 рублей), пообедать в традиционной таверне можно за 50—60 злотых с человека (28—34 рубля). Если хотите более бюджетное угощение, обращайте внимание на местные кафе самообслуживания: например, на сеть заведений Bar Mleczny или на бистро Bar Grota.

Горы

Начать знакомство с Татрами можно с самой популярной вершины Закопане — Губалувки (Gubalówka). Для этого даже не нужно никуда выезжать из города: просто спуститесь по центральной закопанской улице Крупувки (Krupowka) до закопанского рынка, перейдите его — и вот вы уже у нижней станции канатной дороги на Губалувку. Цены на билет начинаются от 21 злотого (12 рублей) в одну сторону. Если же вы решите идти пешком, то потратите на путь по тропе, идущей параллельно канатной дороге, примерно час — зато получите неплохую тренировку перед более сложными (и более интересными) вершинами.

Чтобы своими глазами увидеть всю красоту Татр, а не только Губалувку, для начала нужно попасть в Татранский национальный парк, где и находятся все самые интересные тропы и вершины. Из Закопане до разных входов в парк идут маршрутки, стоимость начинается от 4 злотых и может доходить до 15 злотых в случае с более отдаленными объектами (от 2 до 8 рублей). Найти нужную маршрутку можно на временном автовокзале, находящемся на паркинге на улице Aleja 3-go Maja, вход в парк теперь стоит от 8 злотых (4,5 рубля).

Вам будет гораздо легче, если пойдете в горы в надлежащей обуви. Лучше отказаться от босоножек и, если это будет возможно, подготовить обувь для трекинга. Она имеет более твердую подошву, которая не деформируется на тропах со сложным рельефом, вдобавок вам не будет скользко — на разбитых эрозией камнях это имеет значение.

Не забудьте взять с собой немного еды и воды, чтобы подкрепиться после путешествия, и одежду с длинными рукавами — на более высоких вершинах температура может быть заметно ниже той, что была у входа на тропу. Хорошо будет также воспользоваться солнцезащитной косметикой, получить солнечный ожог после прогулки в горах не трудно. И подготовьте наличные деньги, так как в горных убежищах иногда нельзя расплатиться карточкой, а выпить кофе в таком убежище — очень интересный и приятный опыт.

Топ-3 троп, по которым обязательно нужно пройтись

1. Морске-Окo

Несмотря на длину (9 километров в одну сторону!), тропа к Морске-Окo — далеко не самая тяжелая, которую можно найти в польских Татрах. Все дело в том, что чуть ли не вся эта тропа представляет из себя асфальтовую дорогу, да еще и довольно покатую, и только в некоторых местах можно срезать путь через тропу по камням. Можно проехать почти весь путь на конной повозке (цены от 60 злотых — 34 рулей — в одну сторону), но и в таком случае придется идти пешком где-то полтора километра, так как повозки не доезжают до озера.

Вид, который откроется вам у озера, превосходит все ожидания. Стоит пройтись по тропинке вдоль воды, чтобы найти безлюдное место и сделать лучшие фото — или просто отдохнуть с видом на неповторимую панораму.

Если у вас еще остались силы, то от Морске-Окo идет вверх несколько интересных троп, в том числе и путь на самую высокую вершину Татр — Рысы (2 503 метра). Но это уже задание для подготовленных туристов.

2. Долина Косцелиско

Говорят, это место особенно красивое весной, когда вся долина покрывается ковром из цветов. Но и летом здесь можно найти интересные тропы, которые пролегают то возле горных рек и ручьев, то в сосновом лесу, то возле пещер и живописных лугов. Здесь тоже есть конные повозки, но намного интереснее проходить весь путь пешком, ведь только так вы точно не пропустите красивые татранские виды.

3. Каспровы Верх

Если вы имеете хоть немножко сомнений в своей физической подготовке, лучше подниматься на эту гору (1 987 метров) на канатной дороге. Это не дешевое удовольствие, цены на билет стартуют от 109 злотых (от 62 рублей) в одну сторону, но путь на вершину действительно тяжелый.

Там перед вами откроется вид на основные вершины Татр как на польской, так и на словацкой стороне. Подготовленные туристы могут продолжить свой путь к некоторым из них — например, к Свинице или Червоны-Верхи (Czerwone Wierchy). Другие же путешественники при наличии сил могут самостоятельно спуститься с горы. На пути к нижней станции, как и в случаях с другими популярными тропами, есть горное убежище, где можно подкрепиться.

Если же вам надоедают Татры (вряд ли это возможно), то попробуйте на день-два оставить Закопане ради экскурсий по другим объектам южной Польши. Здесь вам и Краков с его знаменитой историей, и Ченстохова — духовная столица Польши, и знаменитые соляные шахты Велички, и много всего другого. Только успевай удивляться!

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