«В дорогу дали 100 рублей и банковскую карту» 2.07.2022, 22:18

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Куда белорусы отправляют отдыхать своих детей и сколько денег на это тратят?

С приходом лета родители детворы думают о том, куда бы пристроить ребенка, чтобы тот набрался сил перед новым учебным годом. Zerkalo.io спросил белорусов, куда на этих каникулах они отправили своих детей, сколько заплатили за путевку, на какую сумму купили им вкусняшки и сколько денег дали с собой.

«В дорогу с собой дали 100 рублей, плюс банковскую карту, которую привязали к ApplePay»

В прошлом году Егор (имя изменено. — Прим. ред.) отправлял свою дочь в лагерь «Лидер» на Минском море. За путевку родители заплатили полную стоимость — 950 рублей, потому что о государственной дотации даже не слышали. Но отдых там их не устроил, потому что «дети три недели болтались сами по себе».

Этим летом по рекомендации знакомых девочке купили путевку в частный детский лагерь. Она стоила в 1440 рублей на две недели. Родителям выслали список вещей, которые детям желательно в лагере. Помимо традиционной летней одежды и гигиенических принадлежностей в перечне были пункты, которые удивили: гидрокостюм (для заплывов на байдарках) и закрытый костюм (для похода в лес и катания на квадроциклах).

— Деньги на путевку у нас были, это не последние. А счет купленным вещам для лагеря мы не вели. В дорогу с собой дали 100 рублей, плюс банковскую карту, которую привязали к ApplePay. Дочь не просила покупать ей вкусняшки, но у нее не было ограничений, — рассказал о сборах Егор. Его дочка дважды закупалась в магазине, что-то оплачивала там два раза на суммы 20 и 28 рублей. Егор говорит, что отчета за деньги не требовал.

Отправлялись в лагерь со станции «Дружная» в Минске, туда же детей привезли обратно. В лагере девочка жила в комнате еще с двумя сверстницами, в них были все удобства — душ, туалет, балкон с ограждением.

— Родительского дня там не было. Через телеграм-канал мы получали фото и видео проведенного дня в лагере. Все 14 дней отдыха были загружены, дети просто так не болтались без дела. По питанию дочь не жаловалась, значит, все ее устраивало.

Детей развлекали катанием на квадроциклах, моторных лодках, водных горок, были заплывы на байдарках, посещали скалодром, бани, солевую комнату, ходили в поход, стреляли из лука.

— Ребенок был в восторге от этого лагеря, да и я тоже. Я считаю, что деньги заплатили не зря, если лагерь не закроют по каким-нибудь надуманным причинам, то в следующем году снова отправим туда дочь.

Мужчина считает стоимость отдыха вполне приемлемой, к тому же, «когда все хорошо и работают заинтересованные люди», то цена много или мало — понятие размытое.

Сделали маникюр, купили косметику, сладости, дали денег

Когда-то Лариса (имя изменено. — Прим. ред.) устраивалась работать на лето в оздоровительный лагерь, чтобы быть рядом с дочерью, которой покупала путевку в тот же лагерь. Сейчас девочке 15 лет, она хочет быть самостоятельной, потому женщина отправляет ее в лагерь одну. Последние годы ребенок ездит в «Зубренок» на озере «Нарочь». Путевка на 18 дней стоит 1440 рублей, ее оплачивает крестный отец девочки.

— Я вдова, к тому же заработок не очень большой, поэтому расходы по отдыху дочери берет на себя крестный. Он — айтишник, у него хорошая зарплата — около 3000 рублей, поэтому в долги влазить ему не приходится, я сама ни за что не смогла купить такую путевку, — рассказала Лариса.

Перед сменой в лагере женщина немного обновила гардероб дочери, а также купила новые гигиенические принадлежности и косметику. На это ушло около 300 рублей.

— Она у меня красится с восьмого класса, я ничего против не имею. Сейчас разные туши красивые есть, разноцветные — вот их покупали. Сделали ей маникюр с долговременным покрытием за 15 рублей.

Также девочке купили сладостей примерно на 50 рублей. На мелкие расходы мама выделила подростку 100 рублей, еще около 200 рублей дал крестный. Мобильный телефон девочки пополнили на 30 рублей, у нее будет безлимит интернета.

— Хороший отдых. Дочь довольна, у нее уже подружек там много, они заранее договариваются съехаться в определенную смену, а потом, среди учебного года, ездят друг другу в гости.

«За полную стоимость путевку купить я не смогу — нет запасов»

В июне этого года Марта (имя изменено. — Прим. ред.) отправляла 12-летнего сына в спортивный лагерь — он профессионально занимается греблей. Мальчику там очень понравилось и он попросился туда снова. Сложилось так, что еще раз в лагерь он мог поехать уже на вторую смену.

— Он только 20 июня приехал домой, а через четыре дня отправился снова. Оба раза я получала дотации — для сына, как профессионального спортсмена, это возможно. Второй раз заплатила 324 рубля, первая путевка стоила около 400 рублей. Смена длится 18 дней, — рассказала Марта.

Глобальных трат перед лагерем Марта не совершала — у ребенка все было. Даже вкусняшки особенно не покупала — мальчик привык правильно питаться, он безразличен к «вредностям» типа чипсов, семечек. Лишь на 25 рублей мама купила ему вафли, леденцы, хлебцы, печенье и воду.

— Детей в лагере кормят четыре-пять раз в день, голодным он там не ходит. Рассказывал, что на полдник даже есть выбор: можно взять разного вкуса йогурты в пакетах, булочки, яблоки.

На непредвиденные расходы Марта дала сыну 20 рублей, их можно потратить в магазине, но на первой смене детей туда не водили. Женщина предполагает, что также будет и в июле. Если деньги сын не тратит, то он возвращает их полностью маме — не лукавит и припрятать их не стремиться.

— Была б возможность и желание сына, я б его и на третью смену туда отправила. Но навряд ли получится. Ну, а за полную стоимость путевку купить я не смогу — нет запасов, брать кредит на такое — нет, ни в коем случае.

«400 долларов — нормальная цена, особенно если оба родителя работают»

Елизавета (имя изменено. — Прим. ред.) всегда отправляла своего сына на отдых к частникам, потому и дотацией от государства никогда не пользовалась. Она говорит, что «не хотела заниматься бумагами».

В прошлом августе мальчик (ему тогда было шесть лет) ездил в спортивный лагерь в тургостиницу «Звенячий бор». По мнению Елизаветы, цена путевки была демократичная — до 400 рублей за шесть дней. Ребенку там очень понравилось.

В октябре он поехал еще в один частный лагерь, сколько стоил отдых, женщина сейчас не помнит, но впечатления от него остались неоднозначные, потому что мальчик там дважды травмировался, да и номера тоже были «не очень приятные».

Недавно женщина решила отправила сына в Грузию. За двухнедельную путевку она заплатила 375 долларов (почти 980 рублей). Дополнительно нужно было внести 14 долларов (37 рублей) за трансфер. На сборы ушло 60 долларов (больше 155 рублей), на эти деньги купили шлепанцы, чтобы ходить на море, плавки, нарукавники, очки для плавания, а также вкусняшки в дорогу и в отель. С собой сын получил сумму в расчете по пять лари в день (примерно 85 рублей за две недели) и 50 лари (почти 60 рублей) на обратный трансфер.

— 400 долларов — нормальная цена, особенно если оба родителя работают. Посмотрим, понравится ли ребенку.

«Если бы за путевку надо было платить даже 300 рублей, то я бы их не нашла»

Завтра сын Оксаны (имя изменено. — Прим. ред.) поедет в оздоровительный лагерь имени Гастелло от Белорусской железной дороги. Большую часть путевки оплачивало предприятие, где работает отец ребенка. Оксана внесла 54 рубля 60 копеек за саму путевку, еще 61 рубль 83 копейки надо было заплатить за питание в лагере. Женщина признается — эти деньги ей удалось заплатить, но если потребовалось больше сумма, то признает, что найти не смогла бы.

— Вроде бы денег не так уж много надо, но если бы за путевку надо было платить даже 300 рублей, то я бы их не нашла.

Много вкусняшек Оксана покупать сыну не будет — купит печенье «Слодыч», много воды, может пару яблок. С собой она даст мальчику 30 рублей — на случай, если будут собирать деньги на общее фото.

— Пойду в магазин: надо купить сыну новые плавки, обувь, зубную щетку (дома электрическая, не хочу ее в лагерь давать), белье аккуратное, еще что-то по мелочи. Ох, не знаю, сколько за это заплачу, сейчас все так подорожало, надеюсь, что в 100 рублей вложусь, — говорит женщина.

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