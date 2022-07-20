Войска РФ опозорились неудачным запуском ракеты «Искандер»: видеофакт 20.07.2022, 14:52

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Ракета упала рядом с позициями оккупантов.

Российские оккупационные войска отличились неудачным запуском ракеты "Искандер", которой, по утверждениям кремлевских пропагандистов, "аналогов нет". Вскоре после взлета снаряд приземлился недалеко от места вылета.

Соответствующее видео попало в сети, вызвав насмешки пользователей. "Выбирайте сами, что вам нравится. Подходит все: оружие "анало-говнет"; "не смешите искандеры"; оружие в руках криворуких; ваш вариант", – пишет Telegram-канал "Стратком ВСУ".

Российские ракетные комплексы "Искандер" были приняты на вооружение России в 2007 году. Их презентация состоялась в 1998 году в Жуковском (Подмосковье).

"Искандеры" способны запускать ракеты на расстояние до 500 км, а разработчики утверждают, что им "аналогов в мире нет" и что снаряды из них якобы летят "строго по заданной траектории" и "попадают точно в цель".

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