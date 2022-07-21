Ученые раскрыли секрет поддержания сахара в крови в норме 3 21.07.2022, 11:19

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Достаточно употреблять около одного грамма этого продукта в день.

Ученые выяснили, что корица обладает свойством снижать концентрацию сахара в крови. Для этого достаточно употреблять около одного грамма в день.

Повышение сахара в крови зависит от многих причин: лишнего веса, наследственности, неправильного образа жизни, большого количества углеводов. Углеводная пища вызывает резкие скачки сахара в крови, что приводит к повреждению клеток и воспалительным процессам.

Ученые провели исследования, результаты которого опубликованы в журнале Diabetes Care. В них участвовали 60 мужчин и женщин, страдающих диабетом 2 типа.

Целью исследования было оценить влияние ежедневного приема корицы на уровень глюкозы. Для этого наблюдаемые распределились на три группы. В первой группе люди принимали по одному грамму корицы во время инсулинотерапии, во второй — три грамма, а в третьей — шесть.

В результате выяснено, что у всех трех групп наблюдалось снижение уровня сахара в крови на 18-29%.

Также доказано, что употребление корицы не только уменьшает уровень сахара, но и снижает показатели холестерина у больных, добавлявших в пищу корицу. Исследователи и раньше сталкивались со свойством корицы снижать концентрацию жировых компонентов в крови. Журнал привел данные, что около 13 проведенных ранее исследований подтвердили, что ежедневный прием корицы значительно уменьшает уровни триглицеридов и общего холестерина.

Подведя итог наблюдений, ученые заявили, что прием половины чайной ложки корицы (1 грамм) в день способствует снижению уровня холестерина. «Это делает корицу перспективным средством для лечения воспалительных заболеваний», – заявили исследователи.

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