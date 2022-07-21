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Немецкий «Кельн» призвал исключить белорусские футбольные клубы из еврокубков

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  • 21.07.2022, 12:34
Немецкий «Кельн» призвал исключить белорусские футбольные клубы из еврокубков

Режим может остаться без рейтинговых турниров.

Немецкий футбольный клуб «Кельн» призвал УЕФА исключить белорусские клубы из еврокубков.

Соответствующее заявление было направлено руководителю организации и в Немецкий футбольный союз, сообщает пресс-служба «Кельна».

Немцы сыграют в квалификации Лиги конференций, где может потенциально встретиться с клубами из Беларуси.

Белорусские клубы, в отличие от российских, не выбросили из европейских турниров, но домашние матчи они вынуждены проводить на нейтральных полях и без болельщиков.

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