Немецкий «Кельн» призвал исключить белорусские футбольные клубы из еврокубков

Немецкий «Кельн» призвал исключить белорусские футбольные клубы из еврокубков2
- 21.07.2022, 12:34
Режим может остаться без рейтинговых турниров.
Немецкий футбольный клуб «Кельн» призвал УЕФА исключить белорусские клубы из еврокубков.
Соответствующее заявление было направлено руководителю организации и в Немецкий футбольный союз, сообщает пресс-служба «Кельна».
Немцы сыграют в квалификации Лиги конференций, где может потенциально встретиться с клубами из Беларуси.
Белорусские клубы, в отличие от российских, не выбросили из европейских турниров, но домашние матчи они вынуждены проводить на нейтральных полях и без болельщиков.