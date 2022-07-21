Немецкий «Кельн» призвал исключить белорусские футбольные клубы из еврокубков 2 21.07.2022, 12:34

Режим может остаться без рейтинговых турниров.

Немецкий футбольный клуб «Кельн» призвал УЕФА исключить белорусские клубы из еврокубков.

Соответствующее заявление было направлено руководителю организации и в Немецкий футбольный союз, сообщает пресс-служба «Кельна».

Немцы сыграют в квалификации Лиги конференций, где может потенциально встретиться с клубами из Беларуси.

Белорусские клубы, в отличие от российских, не выбросили из европейских турниров, но домашние матчи они вынуждены проводить на нейтральных полях и без болельщиков.

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