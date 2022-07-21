Украина получит польские танки РТ-91 Twardy: чем они лучше российских 5 21.07.2022, 12:52

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Благодаря модернизации танк получил ряд преимуществ.

Украина ожидает поставки из Польши. Речь идет о танках РТ-91 Twardy.

Как говорится в сюжете проекта УНИАН FreeДом, это - основной боевой танк армии Польши. Он не создавался с нуля, он разрабатывался в 90-х годах, это - модернизация советских танков Т-72 с заменой систем ремоторизации и усилением бронирования.

"Он довольно таки конкурентноспособный с российскими танками. Имеет лучшие характеристики по запасу хода, по вооружению. То есть довольно таки хорошие эффективная боевая машина, которая пригодится ВСУ", - говорит руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

С целью усиления бронирования была разработана собственная динамическая защита, она призвана повысить устойчивость машины против кумулятивных боеприпасов. Характерной особенностью этой защиты является крайне плотная установка элементов почти без зазоров.

Была обновлена и система управления огнем путем установки собственной разработки драва, которая предполагала замену прицела с установкой. Сначала - прибора ночного видения, а затем - и тепловизора у наводчика. В систему включен лазерный дальномер с баллистическим вычислителем. Такое обновление системы в разы подняло точность ведения огня, а также значительно упростило наведение. Танк получил возможность вести боевые действия ночью.

"Польша передала Украине или в процессе передачи практически всех запасов танков, которые находились у нее на вооружении. Взамен она получит американские "Абрамсы"... Что касается поставок бронетехники, то Польша занимает лидирующие позиции", - говорит Мусиенко.

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