Как бешеный рост цен съел зарплатные подачки от властей 1 21.07.2022, 15:40

Рост заработной платы, о котором трубят пропагандисты, никак не компенсирует инфляцию.

В статистике есть два показателя, которые чиновники стараются развести как можно дальше друг от друга. Желательно настолько, чтобы их не захотелось сравнивать. Первый показатель — средняя и минимальная заработная плата. О любом, даже незначительном ее росте говорят громко и подробно. Правда, и в мае, и в июне новостей про индексацию «минималки» мы не услышали, она осталась на прежнем уровне. Второй вид показателей — рост цен — обнародуют уже не так охотно. Но именно на него мы сегодня внимательно посмотрим, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Итак, недавно Белстат обновил данные по состоянию потребительских цен. Мы видим, что в целом цены продолжают расти. По сравнению с прошлым годом, в апреле они стали выше на 16,8%, в мае — 17%, в июне — уже на 17,6%.

Давайте посмотрим, какие факторы позволяли предположить, что рост цен все же остановится. В сегменте продовольственных товаров в первую очередь это сезонность. Наступила пора, во время которой должны дешеветь фрукты и овощи, что ощутимо влияет на общую статистику потребительских цен. Но дешевеют они пока очень слабо. Более того, по многим позициям даже растут.

Второй момент — спрос. Он мог бы снижаться из-за того, что у людей становится меньше денег. Ведь даже если вы получаете столько же, сколько и вчера, но цены растут, вы за свою зарплату можете себе позволить все меньше. Судя по всему, «красной линии» продавцы еще не увидели и не готовы полноценно ужимать свою прибыль, чтобы сохранить клиентов. В России, к слову, это уже начало происходить, и по некоторым позициям наблюдается дефляция — снижение цен.

А какие факторы повлияли на рост цен? В первую очередь, общая макроэкономическая неустроенность. Сейчас сложнее, а то и вовсе невозможно привычными путями доставить товары. Дорожают и услуги. Например, парикмахерским приходится использовать дорожающие расходники, а автосервисам искать все более редкие и оттого дорогие запчасти.

Как мы говорили раньше, хуже всего то, что дорожают именно продовольственные товары. Ведь эта категория наиболее чувствительна для людей с невысоким достатком. Как в той пословице: «пока толстый сохнет, худой — сдохнет».

Теперь подробнее по отдельным категориям.

Годовой рост цен на непродовольственные товары в апреле составлял 18,6%, а в июне вырос уже до 19,7%. Но это в среднем, а отдельные позиции подорожали куда сильнее: моторное масло на 46,3%, бытовая химия на 26,1%, стройматериалы на 22,8%.

В продовольственных товарах все тоже не радужно. В апреле инфляция составляла 19% по отношению к прошлому году, в июне — 19,6%. Но это в общем. Если говорить по отдельности, изменения более значительные. Например, плодоовощная продукция за год подорожала на 31,1%. Кроме того, тяжелее приходится сладкоежкам: сахар подорожал на 24,5%, кондитерские изделия на 21,0%, мороженное на 20,2%. Зато за год подешевела соль (-1,5%).

Дорожают и услуги. Пока они серьезно отстают от цен на продовольственные и непродовольственные товары, но все равно растут. Если в апреле инфляция по сравнению с прошлым годом составляла 10,7%, то уже в июне — 11,3%. Стоимость услуг вверх тянет ежегодное подорожание жилищно-коммунальных услуг (+12,3% в годовом выражении). Здесь особенно увеличилась стоимость пользования лифтом (+71,1%). Дорожает туризм – внешний на 32,7%, внутренний на 12,6%.

Какие можно сделать выводы из всего вышесказанного? Первый — рост заработной платы, о котором трубят пропагандисты, никак не компенсирует инфляцию, а значит, с каждым месяцем мы становимся беднее.

И второй — инфляция, которая идет буквально по всем категориям, увеличивает неопределенность, которую ощущает как бизнес, так и люди. Инфляционные ожидания населения в настоящий момент такие, что данные о них Нацбанк решил не публиковать. Судя по всему, похвастаться там не чем.

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