Сколько придется заплатить за налог на первую квартиру 21.07.2022, 16:02

Белорусам присылают извещения на оплату налога.

Напомним, этот сбор ввели с этого года. В числе первых платежки получили минчане. Посмотрели, как размер налога отличается в квартирах разной площади, пишет zerkalo.io.

Как рассчитывают налог на первую квартиру

Сбор за первую квартиру появился из-за принятых изменений в Налоговый кодекс. Налог составляет 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличается в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

В среднем новый налог в Минске составит 50 рублей в год, в регионах — в 2 раза меньше, прогнозировали ранее в Минфине.

Какие платежки получили минчане

За четырехкомнатную квартиру в Минске в 93 квадратных метра насчитали налог в 74,93 рубля, а за «четырешку» меньшей площадью (почти 82 «квадрата») — 62,61 рубля.

За «трешку» около 70 квадратных метров вышло 51,11 рубля.

«За двухкомнатную квартиру общей площадью чуть больше 57 квадратных метров выставили счет в 23,5 рубля», — рассказала жительница Первомайского района Минска.

За «двушку» в 53 «квадрата» вышло почти 43 рубля налога, за жилье с таким же количеством комнат, но площадью 58,6 квадратных метра, — 46,66 рубля, а в 46,9 квадратных метра — 37,98 рубля. За двухкомнатную квартиру в 60 «квадратов» насчитали 45,68 рубля.

В агрогородке Озерцо в Минском районе за двухкомнатную квартиру в 47 квадратных метров надо заплатить налог почти в 41 рубль.

Напомним, налог на недвижимость за 2022 год начислят в два этапа. До 15 ноября этого года нужно внести аванс по налогу — 50% от суммы сбора. Извещение об уплате налоговики должны прислать до 1 сентября 2022 года. Остальную сумму нужно будет внести до 15 ноября 2023 года.

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