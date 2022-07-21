Ученые: Cамоуверенные люди склонны больше доверять антинаучным взглядам 4 21.07.2022, 16:13

Исследователи разработали шкалу из 34 вопросов.

Самоуверенность характеризуется необоснованной уверенностью в отсутствии у себя минусов и отрицательных черт характера. Чем более самоуверен человек, тем больше он склонен, например, к рискованному поведению и так называемым ложным надеждам — скажем, тому, что сможет легко бросить курить или злоупотреблять спиртным, пишет Naked science.

На этот раз ученые из университетов Портлендского, Колорадо, Брауна и Канзаса (США) выявили еще одну «темную» сторону самоуверенности: они пришли к выводу, что такие люди больше склонны доверять антинаучным взглядам. Свои выводы исследователи представили в журнале Science Advances.

«Наше исследование предполагает, что чрезмерная самоуверенность мешает обучению. Ведь если люди думают, что они много знают, они имеют минимальную мотивацию узнавать больше», — прокомментировал свою работу ее ведущий автор из Портлендского университета Николас Лайт.

В исследовании, проходившем в пять этапов, рассмотрели взгляды по восьми вопросам современности, по которым существует острый антинаучный дискурс. Это изменение климата, ядерная энергетика, ГМО, теория Большого взрыва, эволюция, вакцины, гомеопатия и Covid-19. Чтобы измерить общие и предметные знания по этим темам, ученые разработали шкалу из 34 вопросов, на которые отвечали 3249 участников.

Результаты показали, что люди, которые больше всего не согласны с научным консенсусом, достигнутым по вышеперечисленным вопросам, знают о них меньше, но думают, что знают больше. Это явление носит довольно общий характер, хотя для некоторых более поляризованных вопросов, в частности изменения климата, эти взаимосвязи оказались слабее.

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