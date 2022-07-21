Пенсионерка из Минска разговаривала с мошенницей более 5 часов и отдала $37 тысяч 13 21.07.2022, 17:38

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Мошенники придумали новую историю.

73-летняя пенсионерка из Минска за один день дважды поверила телефонным мошенникам и для спасения сына передала курьеру более $37 тыс. В Следственном комитете рассказали, что женщина проговорила по телефону со злоумышленницей более 5 часов, пишет onliner.by.

По данным следствия, днем 19 июля минчанке позвонила девушка. Собеседница представилась следователем и рассказала, что сын пенсионерки стал виновником серьезного ДТП.

— Для убедительности лжеследователь рассказала, что по вине мужчины пострадала молодая девушка и сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице. В ходе разговора собеседница добавила, что для «решения вопроса» об отказе в возбуждении уголовного дела пенсионерке нужно передать $15 тыс. Через некоторое время к ней домой приехал мужчина и забрал деньги. Что примечательно, все это время лжеследователь была на связи с пенсионеркой, — сообщает пресс-служба СК.

На этом мошенники не остановились и придумали новую историю. Они рассказали, что на операцию сыну также нужны деньги — на этот раз $22 тыс. Пенсионерка снова доверилась мошенникам и передала деньги.

— Лжеследователь сказала пенсионерке выходить на улицу и ждать служебный автомобиль, на котором ее отвезут к сыну в больницу. Женщина послушно выполнила все требования, а выйдя из подъезда, встретила знакомого своего сына. Тот рассказал пенсионерке, что с ее сыном все хорошо.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), идет следствие.

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