Сезон лисичек: сколько белорусы заплатят за грибы 21.07.2022, 17:50

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Цены на грибы зависят от места продажи.

После тепла и июльских дождей выкинулись лисички, которые активно продают грибники.

«Комсомолка» посмотрела, сколько белорусы отдадут за эти грибы.

На трассе Слуцк - Минск эти грибы продают в основном в литровых и пол-литровых баночках по 12 и 6 рублей соответственно.

- Возле Докшиц лисички по 7 рублей литровая банка. Я купила у девочки лет 9-10 за 5 рублей. Говорит: «Я вообще-то не отсюда, из Минска». Призналась, что на заработанные деньги купила себе «Сникерс» и «Колу», - рассказала Наталья.

А потом добавила, что дома взвесила свою покупку. Оказалось, что приобрела 353 г свежих лесных даров.

Читатели из Вилейского района рассказали, что сдают свои лисички заготовителям по 6 рублей за кило.

- Собрать не так уж и легко, все ноги оббить нужно, чтобы хоть парочку кило найти, - пояснил грибник со стажем Валерий.

Возле метро «Московская» в Минске большие пакетики лисичек по 5 рублей разлетаются как горячие пирожки.

Один из столичных гипермаркетов реализует лисички в упаковках по 180 граммов. Одна стоит 7 рублей 39 копеек по акции. Получается, что кило грибов здесь продают за 41 рубль 6 копеек.

В одной из точек на Комаровке лисички продают в ведрах, где 1 килограмм грибов. За них просят 12 рублей. По такой же цене продают эти же белорусские лесные грибы и на развес. Хотя есть продавцы, у которых цены чуть выше - по 12 рублей 99 копеек и по 14 рублей за кило.

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