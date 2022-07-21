В МГЛУ подняли стоимость обучения
- 21.07.2022, 18:06
На 10%.
С 1 сентября в Минском государственном лингвистическом университете меняется стоимость обучения. Новые расценки приводятся на сайте вуза.
В среднем получить платное образование в лингвистическом вузе станет на 10% дороже. Новшество касается дневной и заочной форм обучения. А вот стоимость обучения в магистратуре пока не изменилась — 2830 рублей за один год.
Напомним, стоимость обучения также подняли в БГУИР, БГЭУ и БГМУ.
Ранее министр образования Андрей Иванец заявил, что из-за подорожания коммунальных услуг и роста зарплат педагогов стоимость обучения в вузах может быть повышена.