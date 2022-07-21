Николай Автухович 11 день держит сухую голодовку 21.07.2022, 18:34

Николай Автухович

Его состояние близко к критическому.

Политзаключенный Николай Автухович 11 дней не ест и не пьет. Он уже не может сидеть, его состояние близко к критическому

Как стало известно «Радыё Свабода», Николай Автухович сегодня присутствовал на судебном заседании в здании гродненской тюрьмы. Ему по-прежнему выделяют в зале отдельную тесную клетку. Он выглядит плохо.

На вопрос, может ли он сидеть, подсудимый ответил, что сможет, если полежит 15 минут, а иначе не сможет. На вопрос, нужен ли ему врач, заключенный ответил, что тот все равно ничем не сможет помочь.

Николай Автухович требует своей голодовкой только одного, чтобы ему начали передавать письма от родственников и других людей. Недавно оборвалась переписка даже с его престарелой матерью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».