В Севастополе россияне побоялись устраивать военный парад на День ВМФ 13 21.07.2022, 18:47

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Парад должен был пройти 31 июля.

Российская Федерация отменила военный парад в оккупированном Севастополе, который традиционно планировался на День Военно-морского флота 31 июля.

Об этом сообщают пропагандисты «РИА-Новости».

Уточняется, что традиционного парада в Севастопольской бухте в этом году не будет. Кроме того, отменена встреча моряков в Доме офицеров, а также прием у командующего Черноморского флота РФ.

Причины отмены парада не сообщаются.

20 июлоя в Военно-Морских Силах ВСУ сообщили, что российско-оккупационные власти продолжают усиливать меры на временно оккупированном украинском полуострове Крым.

19 июля заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Украина ждет получения оружия большей дальности от западных партнеров, прежде чем атаковать Черноморский флот России.

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