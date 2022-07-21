В прошлом году белорус заплатил больше $1,5 миллиона подоходного налога 1 21.07.2022, 20:11

Это рекорд.

Названа рекордная сумма подоходного налога, которая была предъявлена одному плательщику в Беларуси за прошлый год. Этот человек заплатил в казну 4 млн рублей ($1,59 млн), передает «Экономическая газета».

Белорус получил большой доход из-за границы и своевременно заплатил подоходный налог, рассказал сегодня на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Андрей Ковалевский.

По словам специалиста, более 34 тыс. граждан прислали налоговые декларации о своих доходах, полученных в 2021 году. После обработки деклараций порядка 25 тыс. граждан предъявлен к доплате налог на сумму 83 млн рублей. Это на 25% больше, чем сумма налога, которая была предъявлена в прошлом году.

Чаще всего физлица в Беларуси декларируют доходы, полученные из-за границы. Как правило, это зарплата, дивиденды от иностранных организаций, выигрыши в иностранных онлайн-казино, проценты по вкладам в иностранных банках.

Кроме того, белорусы платят налог с денег, полученных от продажи имущества за границей, а также с переводов от физлиц, если они превышают лимит в 7521 рубль. Напомним, переводы на карту от близких родственников или свояков (в любом размере!) доходами не являются, и с них налог платить не нужно.

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