Вблизи Херсона оккупантов взяли в окружение 1 22.07.2022, 19:49

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Что известно.

Возле села Высокополье в Херсонской области российские оккупанты попали в котел. Они требуют организовать «зеленый коридор» для выхода из окружения украинских защитников.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, передает УНИАН.

«Российские оккупанты, окруженные возле Высокополья, запрашивают «зеленый коридор». Точнее, не просто спрашивают, а спрашивают уже не впервые. Как думаете, дать им «зеленый коридор» возле Высокополье вспомнить Зеленополье?», — написал эксперт.

Ранее военный обозреватель Роман Бочкала в своем Telegram-канале также сообщил, что под Херсоном российские оккупанты попали в котел и просят зеленый коридор.

«Так выглядит первый котел для «освободителей». Под Херсоном орки окружены и обречены. Запросили «зеленый коридор», — написал Бочкала.

Руководитель цифровой трансформации в НАПК Станислав Хайдер также пишет в Facebook, что севернее Херсона, в Высокополье до двух тысяч оккупантов оказались в котле.

Пока что официального подтверждения информации нет.

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