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150-й день войны: потери РФ серьезно продвинулись к новой «красной линии»

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  • 23.07.2022, 10:19
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150-й день войны: потери РФ серьезно продвинулись к новой «красной линии»

Наибольший урон врагу нанесли на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.

За минувшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 240 оккупантов. Всего Россия уже потеряла в войне больше 39 тысяч своих военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 39240 (+240) человек ликвидировано,

танков - 1708 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 3929 (+9) ед,

артиллерийских систем - 864 (+1) ед,

РСЗО - 253 (+2) ед,

средства ПВО - 113 (+0) ед,

самолетов - 221 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 714 (+1),

крылатые ракеты - 167 (+0),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2820 (+17) ед,

специальная техника - 72 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.

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