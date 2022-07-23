150-й день войны: потери РФ серьезно продвинулись к новой «красной линии»2
- 23.07.2022, 10:19
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Наибольший урон врагу нанесли на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.
За минувшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 240 оккупантов. Всего Россия уже потеряла в войне больше 39 тысяч своих военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.07 ориентировочно составили:
личного состава - около 39240 (+240) человек ликвидировано,
танков - 1708 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 3929 (+9) ед,
артиллерийских систем - 864 (+1) ед,
РСЗО - 253 (+2) ед,
средства ПВО - 113 (+0) ед,
самолетов - 221 (+0) ед,
вертолетов - 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 714 (+1),
крылатые ракеты - 167 (+0),
корабли / катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2820 (+17) ед,
специальная техника - 72 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.