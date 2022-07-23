Эрдоган снова унизил Путина 1 Юлия Латынина, «Новая газета. Европа»

23.07.2022, 14:46

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Президент Турции полностью дожал главу Кремля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заставил Путина подписать сделку по украинскому зерну на невыгодных и унизительных условиях. Он полностью дожал Путина в Сирии, утопив тем самым сделку Путина с Ираном по беспилотникам. «Байрактары» России продавать отказался. И вдобавок ко всему Эрдоган по-прежнему не разрешает российским самолетам летать на сирийскую авиабазу Хмеймим над территорией Турции и по-прежнему не выпускает российские военные корабли из Тартуса — а к ним не дает транспортировать по проливам топливо, боеприпасы и еду.

Эрдоган заставил Путина прождать себя 50 секунд. Это были те 50 секунд, за которые корона настоящего строителя нового мирового порядка (того самого, многополярного, в котором все решают не США, а насилие) — перешла от одного диктатора к другому.

Хотели новый мировой порядок, где все решает самый сильный из самых наглых? Распишитесь в получении.

На этой неделе Путин приехал в Тегеран, чтобы попросить у аятоллы Хаменеи 300 беспилотников «Шахид», скопированных иранцами с когда-то случайно свалившегося в их пустыне американского Predator, и договориться с Эрдоганом по Сирии. Эрдоган заставил его ждать, а аятолла подал левую — считающуюся в исламе нечистой — руку. Если учесть, что это был тот самый Тегеран, где в 1943 году Сталин, Рузвельт и Черчилль делили мир, то унижение было большое. И неслучайное.

Эрдоган давно уже щемит Путина по всем фронтам. Он не только поставляет «Байрактары» Украине, но и собирается открывать там завод по их сборке, а Путину он в «Байрактарах» отказал. Он запретил любым российским самолетам летать в Сирию через Турцию, отчего они вынуждены добираться в Хмеймим через Иран, и главное — он был первым мировым лидером, который в самом начале войны занял проукраинскую позицию.

В тот самый момент, когда Байден еще предлагал Зеленскому билет на самолет, Эрдоган разрушил военно-морские планы Путина, закрыв проливы для прохода военных судов. В результате шесть российских БДК (больших десантных кораблей), которые очень удачно прибыли в сирийский Тартус 4 февраля 2022 года, ровно перед началом войны, там так и остались.

Куда делся российский десант в Одессу? Вон он, скажите спасибо Эрдогану, сидит в Тартусе и, в общем, не снабжается.

Заметим, что это решение Эрдогана, разрушившее планы Путина, не возымело никаких последствий. Путин не угрожал Турции атомной бомбой — и вообще ничем не угрожал. Путин хорошо знает, кому можно угрожать, а с кем надо считаться. Он хорошо осведомлен о порядке клевания в стае диктаторов.

Но главное: Эрдоган, загнав российскую группировку в Сирии в угол, решил договориться с Путиным о дележке Сирии, обещая ему взамен тот самый договор по зерну. Эрдогану была нужна (для начала) 40-километровая зона безопасности вдоль границ с Турцией, а на этой территории, как назло, проживают курды. Курды договорились о взаимной защите с Асадом и развесили во всех своих деревнях его портреты, и Путин под нажимом Эрдогана надавил на Асада, чтобы тот курдов сдал.

Иранцы, услышав об этом, обиделись (им вовсе не улыбается эта 40-километровая зона под контролем суннитов) и Путину в беспилотниках отказали, тем более что США пригрозили Ирану в случае поставки беспилотников вернуть все санкции и прервать все переговоры, а трехсот беспилотников у Ирана все равно нет в наличии: израильская разведка считает, что их около сотни. Отсюда левая рука аятоллы.

Таким образом, Путин, который когда-то решил поддержать Асада, чтобы потом продать его подороже США, был вынужден продать его совсем другому покупателю — Турции, и Асад пошел с дисконтом, потому что реальных военных сил у Путина в Сирии не осталось. Взамен Путин подписал договор о зерне, который делает Турцию главным хабом по распределению украинского зерна на Ближнем Востоке, а Эрдогана — его некоронованным зерновым султаном.

К этому договору были привязаны два условия Москвы. А именно — Москва хотела, чтобы украинцы остановили свое наступление на Херсон, и чтобы российские военные инспекторы имели возможность досматривать пришедшие за хлебом суда прямо в порту Одессы (как это в Москве себе представляли, ей-богу, мне сложно вообразить).

Хотелки не задались. Досматривать суда будут турки, (еще одно очко Эрдогану), а условие по наступлению на Херсон в договор не включено. Единственное, что значится в договоре — это что Украина проведет суда по коридорам среди минных полей. После того, как российские морские пехотинцы полегли под Мариуполем, после крейсера «Москва», острова Змеиный и потопления «вышек Бойко» Москва утратила контроль над акваторией Черного моря в этом месте, и воспользоваться этими коридорами для высадки десанта будет нереально. «Это совершенно невозможно», — говорит Гари (Юрий) Табах, капитан ВМФ США первого ранга в отставке.

Большой привет большим десантным кораблям в порту Тартуса. Если Россия попробует высадить десант, украинские «Нептуны» воспримут это с энтузиазмом.

По слухам, Путин был не очень доволен сделкой.

В то самое время, когда Путин прогнулся перед Эрдоганом, Европа-таки прогнулась под Путиным. Канадцы по прямой просьбе Германии отправили в Кельн самолетом злосчастную турбину, под предлогом которой «Газпром» посадил Европу на голодный паек, — после чего «Газпром» пустил-таки газ в трубу, но на уровне 30% от проектной мощности.

Параллельно с России сняли некоторые санкции, которые на самом деле не вводили. К примеру, вы можете прочитать, что с России сняты санкции по экспорту зерна и удобрений, но это попросту не так. «Ни зерно, ни удобрения не было проблемой экспортировать, — говорит знакомый с ситуацией на рынке морских перевозок бизнесмен, — просто банки платежи не проводили. И у всех российских экспортеров были проблемы с фрахтовкой судов. Никому ничего не запрещали, но просто всех посылали».

Теперь Минфин США дал сигнал, что платежи можно проводить. Видимо, это будет сопровождаться снятием санкций с физических лиц — бенефициаров химических холдингов, — т.е. Мельниченко и Мазепина.

Одна, однако, отмена была действительно важной: Запад согласился возобновить поставки в России авиазапчастей, и это после того, как Россия забрала у западных владельцев лизинговые «Боинги» и «Эйрбасы».

«С самого начала было ясно, что Запад в порыве негодования ввел слишком много вредящих ему санкций, — заметил мне один из моих собеседников, не понаслышке знакомый с ситуацией и пожелавший остаться неназванным. — Он нанес себе ущерба на 400-500 млрд долларов в год. Если бы он часть этих санкций снял, а вместо того отправил лишние 50 млрд долларов на военную помощь Украине, это было бы куда продуктивней».

Больше всех от зерновой сделки выиграл Эрдоган, а за ними — крупные зернотрейдеры, которые все это время скупали зерно у украинских фермеров за гроши, мотивируя тем, что его вряд ли будет возможно вывезти. Но и Украина, учитывая общую диспозицию, не прогадала. Сделка не наносит ущерб ее боеспособности.

Минусов во всем это взаимном размене только два, но довольно большие. Первый — это украинские военные. Военным вообще свойственна супербдительность (там, где гражданский видит куст, военный подозревает снайпера за кустом), а украинские военные, преданные начальством в 2014 году, склонны видеть везде зраду. «Тут на меня летят снаряды, а они переговариваются», — заявил мне один из моих собеседников, причем снаряды летели в буквальном смысле в тот самый момент, когда он это говорил. Starlink на фронте во время боя дает удивительную связь, — бойцов бомбят, а они читают прямо в это время новости на планшетах и приходят в изумление.

А второй минус — это бюрократия ЕС и США, которая сначала ввела непродуманные запреты, отмену которых Путин сейчас воспринимает как доказательство того, что Запад (в отличие от Эрдогана) на шантаж поддается.

Особенно если учесть, что вся тема мирового голода представляется высосанной из пальца. Не может из-за 20 млн. тонн зерна приключиться голод в мире, который 10% выращиваемого зерна пускает на биотопливо, в котором запрещают ГМО (которое поднимает урожайность), и в котором рынок органической (т.е. искусственно дорогой еды) составляет около 200 мрлд долларов в год.

В день начала переговоров по зерну ракеты Путина убили детей в Виннице — а в ответ стивидорным компаниям и банкам дали понять, что фрахтовать и проводить платежи можно.

Тогда на фиг вообще запрещать-то было?

Именно поэтому в том новом мире, который начал создавать этой войной Путин, будущее — если Запад не опомнится — принадлежит эрдоганам и си цзиньпиням. Не вороватым лузерам, которые за счет провальных войн пытаются восполнить бреши в своем эго, — а полноценным хитрым и коварным диктаторам, сочетающим более или менее успешную экономическую политику с ненасытной жаждой власти и геостратегией.

Юлия Латынина, «Новая газета. Европа»

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