ВСУ разгромили четыре склада боеприпасов и три базы оккупантов 1 24.07.2022, 8:12

4,024

Фото: АР

Артиллерия мощно отработала по тылам захватчиков в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

Вооруженные силы Украины продолжают "демилитаризовывать" "вторую армию мира". За прошедшие сутки было ликвидировано несколько складов боеприпасов и баз оккупантов.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

В частности, украинские воины "минуснули" 4 склада боеприпасов и 3 базы оккупационных войск РФ. Артиллерия мощно отработала по тылам захватчиков в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

Уничтожено:

базу и БК в Кадиевке на Луганщине;

БК в Донецке;

БК в Макеевке Донецкой области;

базу в Таврийске на Херсонщине;

БК и базу в Горловке Донецкой области.

Напомним, на днях стало известно о поражении склада боеприпасов в Кадиевке (бывший Стаханов), Луганская область. Детонация длилась два часа после попадания.

Также ранее Арестович сообщил о три "большие накрытие" вражеских позиций и анонсировал новые удары: "Пошла работа. Первых три больших навеса. Как раз за Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Много больше".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».