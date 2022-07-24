«Полсотни ОМОНовцев убило одной ракетой»10
- 24.07.2022, 11:14
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Оккупанты шокированы точностью украинских ударов.
Российские военные раскрыли подробности украинских атак в зоне боевых действий по базам и складам с боеприпасами.
Военной разведкой перехвачен новый разговор между оккупантами.
Военный признался другу, что не может отдохнуть "ни минуты", так как их постоянно атакуют украинские артиллеристы: "Тут ракеты летают, за час - 47 штук".
Также он пожаловался, что у российских военных техника хуже, чем у украинцев.
"Тут полсотни омоновцев у*бали. Они в подвале жили в здании, типо школы. И ракетой крупнокалиберной как пизд*нут, что все там остались", - поделился он с другом.
Напомним, что вчера защитники Украины "денацифицировали" целый отряд Сахалинского ОМОНа в Луганской области.