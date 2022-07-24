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«Полсотни ОМОНовцев убило одной ракетой»

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  • 24.07.2022, 11:14
  • 10,940
«Полсотни ОМОНовцев убило одной ракетой»

Оккупанты шокированы точностью украинских ударов.

Российские военные раскрыли подробности украинских атак в зоне боевых действий по базам и складам с боеприпасами.

Военной разведкой перехвачен новый разговор между оккупантами.

Военный признался другу, что не может отдохнуть "ни минуты", так как их постоянно атакуют украинские артиллеристы: "Тут ракеты летают, за час - 47 штук".

Также он пожаловался, что у российских военных техника хуже, чем у украинцев.

"Тут полсотни омоновцев у*бали. Они в подвале жили в здании, типо школы. И ракетой крупнокалиберной как пизд*нут, что все там остались", - поделился он с другом.

Напомним, что вчера защитники Украины "денацифицировали" целый отряд Сахалинского ОМОНа в Луганской области.

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