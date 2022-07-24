Под Херсоном мощные взрывы: ВСУ нанесли новый удар по мосту через Ингулец 4 24.07.2022, 11:47

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Это уже вторая атака на важный для окружения войск РФ объект.

В Херсонской области утром, 24 июля, прогремели взрывы.

Об этом сообщают региональные паблики, передает УНИАН.

Тамошние жители пишут о прилете в Новой Каховке. Кроме того, взрывы прогремели в селе Дарьевка возле Херсона.

Вместе с тем российские СМИ заявили об атаке со стороны украинских защитников.

По словам пропагандистов, ВСУ снова обстреляли единственный Дарьевский мост через Ингулец. Также, по данным местных предателей, были атакованы позиции оккупантов возле Каховской ГЭС.

Ранее аналитики из Института изучения войны обращали внимание на минирование россиянами берегов Ингульца. Оккупанты прибегли к этим мерам, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ.

19 июня украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

Позже депутат облсовета Сергей Хлань уточнил, что удар был нанесен по базе оккупантов у моста.

По его словам, у россиян из-за подрыва Антоновского моста возникли проблемы с переброской тяжелого вооружение и боеприпасов своей группировке на другом берегу реки.

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