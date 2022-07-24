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Оккупанты закапывают своих раненых в землю живьем

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  • 24.07.2022, 11:53
  • 5,426
Оккупанты закапывают своих раненых в землю живьем

Украинка рассказала жуткую историю очевидца.

Российские оккупанты закапывают живьем своих раненых, не желая заниматься их лечением. Об этом говорят очевидцы, которые сталкиваются с жестокостью рашистов.

В своем Facebook журналист и волонтер Мирослава Ильтьо рассказала жуткую историю украинца, побывавшего в оккупации. Она уточнила, что история правдива, потому что об этом очевидец рассказал правоохранителям.

С ее слов, во время оккупации к одному из украинских трактористов пришел российский офицер и приказал пригнать технику в поле за селом.

"Заставил рыть яму. Вскоре приехали КамАЗы, которые привезли дохлых россиян", - пишет Ильтьо.

Как оказалось, в грузовиках среди трупов были и тяжело раненые "освободители".

"На их стон и плач, кроме тракториста, никто не обращал внимания. Приказали закапывать. Там живы, – сказал тракторист. Закапывай быстрее! — раздалось в ответ", - пересказывает она историю тракориста.

Ему пришлось выполнить приказ офицера-рашиста. После чего тракториста попросили сверху утрамбовать "могилу" колесами.

"Стоны были еще слышны. Утрамбовал. Когда тракторист вышел из кабины, он был заплаканным, российский офицер подошел и сказал: "Не реви, че ревеш, ты врагов закопал!", - закончила рассказ волонтер.

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