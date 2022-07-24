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Российские войска под Херсоном окружены с трех сторон

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  • 24.07.2022, 12:44
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Российские войска под Херсоном окружены с трех сторон

Оккупантов в Высокополье удалось заблокировать из-за тупости их командования.

Военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец прокомментировал оперативную ситуацию вокруг Высокополья под Херсоном, где российские войска практически попали в «котел».

Эксперт отмечает, что полного окружения российских войск пока еще не произошло.

«На самом деле там есть определенная полоса территории, южнее самого Высокополья, простреливаемая средствами поражения передовых подразделений ВСУ, которые в последние недели смогли продвинуться южнее дороги Ивановка — Высокополье, в районе н.п. Ольгино…

Со второго фланга, в районе села Потемкино украинским подразделениям также удалось продвинуться на определенное расстояние юго-восточнее Высокополья… и уплотнить огневой контроль за этой местностью.

Таким образом, тактическая группа российских войск в Высокополье оказалась заблокированной с 3 (трех) сторон, продолжая удерживать за собой только южнее и юго-западнее села эту самую небольшую полосу территории.

Всего их там до 1000 (теперь уже меньше).

Состоит эта группа в основном из российских военнослужащих воздушно-десантных войск, а именно — 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады (до 1 БТГр), а также определенного количества в\сл 205-й отдельной мотострелковой бригады и какого-то количества «мобиков» из Домбасских бантустанов (не больше роты). По всей вероятности там также могут присутствовать военные из состава 10-й отдельной бригады специально назначения.

Несколько дней назад, я писал, что дебильное стремление российского военного командования упорно удерживать невыгодные и неудобные в тактическом смысле позиции и рубежи еще сыграет с ним плохую шутку. По сути, так и происходит.

Следовательно, поставки и передвижения по этой полосе территории для российских войск, вследствие сплошного огневого контроля со стороны ВСУ, существенно усложнены (я бы даже сказал, почти прекратились)», — отмечает эксперт.

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