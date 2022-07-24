Только заехали на ротацию: как ВСУ ликвидировали ОМОН из Сахалина 1 24.07.2022, 13:35

3,974

Новые детали успешной операции.

Вблизи Лисичанска Вооруженные Силы Украины ликвидировали отряд ОМОНа российских оккупантов – по меньшей мере 12 россиян уничтожены.

Подробности сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

В сообщении отмечается, что противник понес значительные потери среди личного состава.

«Вблизи Лисичанска ВСУ уничтожили отряд сахалинского ОМОНа. Воины ВС Украины отправили подарок отряду сахалинского ОМОНа в районе Лисичанска, которые только что заехали на ротацию. 12 сразу официально денацифицировались и демилитаризировались, остальной состав отряда тяжело ранен», – говорится в сообщении.

Оккупанты «заседали» в здании суда

Предварительно о том, что ВСУ ударили по так называемому штабу оккупантов, который они разместили в здании суда в Лисичанске, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Там у врага как раз было совещание. Поэтому наши воины одним махом ударили по около полусотни оккупантов», — рассказал Сергей Гайдай.

По словам главы ОВА, теперь в Лисичанске испуганные россияне пытаются скрыть «хлопок» в здании суда.

Потери врага в войне против Украины

На 23 июля потери россиян достигли 39 240 ликвидированных оккупантов. Теряет россия также и много техники. Данные могут быть неточные, ведь сосчитать потери сложно из-за интенсивности боевых действий.

К слову, несколько дней назад ВСУ, среди прочих ударов по врагу, атаковали также Чернобаевку. Также в одном месте нанесли удар по базе, где было большое скопление войск врага. И такие "фейерверки" теперь ВСУ устраивают каждый день.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий объяснял, что российская армия понесла значительные потери на войне в Украине. К сожалению, пока они не являются критическими для противника, ведь у них большой мобилизационный ресурс, но проблемы в войсках оккупанта остаются.

В то же время, паника среди российских вояк растет, ведь ВСУ теперь достают их даже на большом расстоянии. Так, в Херсонской области более 1 000 захватчиков сейчас фактически оказались в котле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».