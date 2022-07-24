Херсонский прорыв 2 Александр Коваленко, site.ua

24.07.2022, 14:30

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Группировка войск РФ на правом берегу Днепра «сдувается».

Сейчас много говорят о контрнаступлении в Херсонской области, но одно дело говорить, а другое дело понимать, что это и как это будет.

Я регулярно напоминал о том, что контрнаступательные действия в Херсонской области ведутся фактически с того дня, как ВСУ вернули Посад-Покровское на северо-западе и пересекли Ингулец на севере от Херсона.

Проблема в том, что контрнаступление многим видится примерно так: генерал на белом коне с шашкой наголо ведет в чистом поле в бой стройные шеренги спецназа, которые крошат врага под несмолкающие раскаты артиллерии.

Нет. Это не так. По крайней мере, в армиях, которые воюют современными методами, а не эпохи средневековья и ценящих жизни, как солдат, так и гражданских.

На протяжении последних почти двух месяцев ВСУ старательно точили оборону российских оккупационных войск, которые свезли в область огромное количество сил и средств, в надежде развить наступление на Николаев и Кривой Рог.

Благодаря действиям ВСУ, подразделения РОВ удалось заблокировать в Херсонской области, полностью нивелировав их наступательный потенциал. Регулярные удары по складам БК, ГСМ, КП и ПУ стали обрушать систему управления и обеспечения передовых подразделений.

В результате, второй по численности присутствия российских подразделений после донбасского плацдарм оказался для РОВ захлопнутым. Продвигаться вперед не могут, находящиеся в обороне передовые подразделения стачиваются, тыл из-за ударов ВСУ по складам — растягивается.

Сейчас же удары стали концентрироваться на мостах. Решение дискуссионное, но оно говорит о том, что Генштаб ВСУ рассмотрел наиболее интенсивный сценарий контрнаступления. Но, опять таки, интенсивный — это не означает с шашкой наголо!

Удары по мостам дают возможность минимизировать либо полностью прекратить переброску сил и средств на правобережную часть Херсонской области. Таким образом, РОВ, занимая оборону и находясь под постоянным огневым давлением, не смогут пополнять запасы своего БК, ГСМ, компенсировать потери и даже банально – вывозить раненных.

Данный процесс истощения их заблокированной группы войск может занять от недели до двух. После этого оборона оккупантов начнет сыпаться и ужиматься, концентрируясь вокруг Херсона. Если, конечно, к тому времени ВСУ не перекроют отход к городу северных и северо-восточных подразделений.

То есть, как вы поняли, никаких шашек наголо, а методичная работа артиллерии, ствольной и реактивной и истощение оккупантов. Монотонное, методичное, рутинное, но максимально эффективное.

Это и есть контрнаступление, а не то, что многие видят в фильмах Майкла Бея.

За время полномасштабной войны РОВ показали, что наступать и уверенно себя чувствовать на поле боя они могут только тогда, когда используют тактику огневого вала. Когда лишаешь их возможности использовать данную тактику – они сдуваются и ни на что не способны.

Сейчас мы наблюдаем именно процесс сдутия их группировки на правом берегу Херсонской области.

Александр Коваленко, site.ua

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