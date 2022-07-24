Загадочная смерть создателя «Панциря» и «Тунгуски» в РФ: появились новые подробности 15 24.07.2022, 14:57

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В России пытались скрыть причины.

В РФ загадочно умер директор "Конструкторского бюро приборостроения имени академика Аркадия Шипунова", которое выпускает ракетные комплексы "Панцирь", оружие для российских сухопутных войск и многое другое, что оккупанты сейчас используют в полномасштабной войне против Украины.

Об этом сообщает The Daily Mail.

46-летний Дмитрий Коноплев "страдал" от депрессии, головных болей и тревожных расстройств. Он умер 22 июля. Сначала в РФ умалчивали о причинах смерти Коноплева, но вскоре появилась информация, что тот скончался во время "лечения" от депрессии.

По данным пропагандистских СМИ РФ, конструктор смертоносного оружия перенес "острый сердечный приступ во время лечения ксеноном в кислородной маске в элитной московской клинике". Так он пытался спастись от депрессии. По данным СМИ, у Коноплева на фоне полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины 24 февраля, начались головные боли. Также он жаловался на тревожные расстройства.

Конструкторское бюро приборостроения Шипунова, директором которого был Коноплев, также известно как Конструкторское бюро приборостроения КБП. Оно стоит за широким спектром вооружений, используемых путинскими силами для вторжения и войны против Украины.

"К ним относятся противотанковые ракетные комплексы, комплексы вооружения легкобронированной техники и танков, артиллерийские системы с управляемым вооружением, системы ПВО, ракетные комплексы, стрелково-гранатометное вооружение. Его бюро называют головным путинским разработчиком сложного вооружения, координирующим работу большого количества предприятий и организаций, в том числе институтов РАН и Минобороны", - добавили в The Daily Mail.

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