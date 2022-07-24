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Что за стрельба была в районе «Минск-Мира»?

  • 24.07.2022, 19:31
  • 2,958
Что за стрельба была в районе «Минск-Мира»?

Люди, знакомые с ситуацией в жилом комплексе, раскрыли подробности инцидента.

Ранним утром 24 июля жители ЖК «Минск-Мира» услышали странные звуки, похожие на выстрелы. Никто толком не понял, что произошло. Однако, когда видео инцидента попало в интернет, с редакцией zerkalo.io связались люди, знакомые с ситуацией.

— Примерно в 5 утра я услышала гром. Ощущение было, словно небо трескается, а потом раздались звуки, похожие на автоматную очередь, — говорит одна из жительниц ЖК «Минск-Мир». — Я испугалась. Но никаких людей у дома не видела.

Чуть позже эту ситуацию стали обсуждать в телеграм-чате жилого комплекса. Здесь же появилось видео, на котором слышны те странные звуки.

Чуть позже в чате опубликовали фото с места инцидента. Как утверждают пользователи, это гильзы, оставшиеся после утренних выстрелов. Журналисты идентифицировали предметы на снимках. Это гильзы от холостых патронов калибра 7,62×39 мм (в таком калибре выполнен классический автомат Калашникова и его версия АКМ, имеющаяся на вооружении в Беларуси). В таких патронах нет пуль, ими невозможно убить или ранить человека.

Когда история попала в интернет, с редакцией связались люди, знакомые с ситуацией. По их словам, все произошло ближе к 6 утра. К одному из парней, который живет недалеко от ЖК, приехали друзья. Один из них привез макет автомата, который применяют на съемках.

— У них было охолощенное оружие (его используют для стрельбы холостыми боеприпасами. — Прим. Ред.). Оно не может стрелять боевыми патронами. Только пиротехническими. Они как петарды, — рассказал читатель. — Утром ребята вышли к пустырю, который находится в районе, и несколько раз выстрелили. Зачем? Почему? Они и сами не могут понять. Им казалось, что они не помешают спокойствию людей, но вышло иначе. Это был глупый поступок, за который молодые люди хотели бы извиниться перед жителями ЖК и попросить у них прощения.

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