ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК С-300

ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК С-3002
- 25.07.2022, 10:24
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Видеофакт.
В ночь на 24 июля украинские военные уничтожили росийскую батарею ЗРК С-300, расположенную на временно оккупированной части Херсонщины и с которой запускали ракеты по Николаеву.
Об этом сообщили в прессцентре Оперативного командования «Юг».
Сообщается, что ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинського на Херсонщине во время выполнения огневых задач.
Отмечается, что это – ответный удар за ночной обстрел оккупантами Николаева. Также Офицер ВСУ Анатолий Штефан показал на видео, как догорают уничтоженные украинской артиллерией российские С-300.