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ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК С-300

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  • 25.07.2022, 10:24
  • 2,898
ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК С-300

Видеофакт.

В ночь на 24 июля украинские военные уничтожили росийскую батарею ЗРК С-300, расположенную на временно оккупированной части Херсонщины и с которой запускали ракеты по Николаеву.

Об этом сообщили в прессцентре Оперативного командования «Юг».

Сообщается, что ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинського на Херсонщине во время выполнения огневых задач.

Отмечается, что это – ответный удар за ночной обстрел оккупантами Николаева. Также Офицер ВСУ Анатолий Штефан показал на видео, как догорают уничтоженные украинской артиллерией российские С-300.

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