Казахстан готовит армию к защите от России 5 25.07.2022, 21:10

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Казахстан резко увеличивает военный бюджет и расширяет сотрудничество с Китаем и НАТО.

Казахстан резко увеличивает военный бюджет и расширяет сотрудничество с Китаем и НАТО, опасаясь стать следующим в перечне геополитических амбиций Кремля на постсоветском пространстве.

Казахстанские власти приняли решение выделить дополнительно 441 млрд тенге, или $918 млн, на оборону, сообщает The Wall Street Journal. Совокупный военный бюджет страны ($1,7 млрд в прошлом году) увеличится таким образом почти в 1,5 раза, и часть средств будет направлена на укрепление оборонных резервов, рассказал WSJ казахстанский чиновник.

По его словам, власти извлекли уроки из яростного сопротивления Украины и видят необходимость реформировать армию, чтобы сделать ее более мобильной и подготовленной к «гибридной войне», которая может включать как непосредственно боевые действия, так и кибератаки, дезинформацию и вмешательство в выборы.

Российские амбиции на пространстве бывшего СССР вызывают нарастающий страх, сообщил WSJ другой высокопоставленный чиновник в центральноазиатской стране. «Одно дело, когда у них (Кремля — ред.) есть Украина, Восточная Европа и множество других, чтобы нападать. А представьте, если бы Украины не было? — задается вопросом он. — Тогда мы были бы следующими?»

Вынужденный балансировать на тонкой грани между агрессивной Россией, Западом и Китаем, президент Касым-Жомарт Токаев ищет союзников и находит их. В апреле в Казахстан приезжал министр обороны КНР Вей Фэнхэ, и по итогам его визита была достигнута договоренность об укрепление военного сотрудничества двух стран. В мае Токаев отправился в Анкару, где было подписано соглашение о производстве турецких беспилотников. Ставшие «ночным кошмаром» для пророссийских ЧВК в Ливии, армянской армии — в Карабахе, а затем взятые на вооружение ВСУ, «байрактары» будут выпускаться на СП в Казахстане.

Заручившись китайской и турецкой поддержкой, Токаев в июне шокировал российскую публику заявлением о непризнании ДНР и ЛНР, сделанным на одной сцене с Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума. Россия ответила приостановкой экспорта казахстанской нефти через порт Новороссийска, который, впрочем, был быстро отменен после того, как власти Казахстана пригрозили заблокировать возможность параллельного импорта через свои таможенные посты.

Российская война с Украиной придала смелости Китаю и Турции, которые видят возможность уменьшить российское доминирование в регионе, говорит Андрей Грозин руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. И причины не только военные: западные санкции практически остановили торговлю Казахстана с Европой через Россию, и власти ищут альтернативные каналы — через Каспийское море, Азербайджан и Грузию.

Спустя несколько недель после начала войны в Казахстан зачастили с визитами американские чиновники дипломаты и военные, в том числе замгоссекретаря Дональд Лу и Эрик Курилла, новый глава центрального командования Пентагона. По словам источников WSJ в Госдепартаменте, американские дипломаты призвали правительства центроазиатских республик присоединиться к санкциям против России. У чиновников в Москве от подобных инициатив глаза вылезли на лоб, говорит Грозин.

Хотя пока не видно, чтобы Кремль испытывал проблемы в Центральной Азии, если правительство Казахстана станет враждебным, это превратится в еще большую угрозу, чем враждебная Украина, предупреждает он, учитывая протяженную границу между странами.

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