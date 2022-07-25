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На фронт в Украину прибыли британские «невидимые» ЗРК Stormer HVM

  • 25.07.2022, 21:38
  • 4,522
На фронт в Украину прибыли британские «невидимые» ЗРК Stormer HVM

Видеофакт.

На фронт в Украину прибыли первые шесть британских зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM, которые «видят» вражеские цели на расстоянии до 18 км.

Видео с характеристиками Stormer HVM опубликовало Оперативное командование Юг в Facebook.

В ОК Юг рассказали, что британские ЗРК называют «невидимыми», потому что они могут наводить ракеты на цель в полуавтоматическом режиме, благодаря чему незаметны для бортовых датчиков, стоящих на российских вертолетах и самолетах.

Stormer HVM (High Velocity Missile) — современные бронированные машины, оснащенные зенитными ракетами малой дальности, производства британской компании BAE Systems Land & Armaments. Британская армия использует их для противовоздушной обороны на небольших расстояниях.

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