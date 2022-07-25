Украина договорилась о закупке беспилотников для армии дронов 25.07.2022, 22:01

Киев закупит 20 Fly Eye.

Украина договорилась о закупке беспилотников для армии дронов на 260 млн грн. Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram.

За эти деньги закупят 78 мультикоптеров Matrice, оснащенных технологией искусственного интеллекта. Они могут записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность.

Также закупят две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate. Кроме того, будут закуплены 20 Fly Eye – одних из лучших дронов-разведчиков.

Федоров отметил большой вклад предпринимателя в сфере космических технологий Максима Полякова, который перечислил на армию дронов более 100 млн грн.

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