Пентагон: Военные РФ всех уровней дезертируют и отказываются участвовать в боевых действиях 4 25.07.2022, 22:48

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Моральный дух у армии РФ крайне низкий.

Военнослужащие армии РФ всех уровней дезертируют и отказываются воевать в Украине, заявил неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

«Мы по-прежнему наблюдаем растущие признаки проблем с дисциплиной и моральным духом в российской армии», — сказал он.

Он подчеркнул, что есть много отчетов, в которых подробно описывается, как российские военные всех уровней дезертируют или отказываются сражаться. Чиновник уточнил, что эти данные подтвердила Пентагону украинская сторона.

«Украинская воля по-прежнему невероятно сильна», — добавил он.

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