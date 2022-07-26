В США объявили о новой помощи Украине
- 26.07.2022, 1:00
Новые HIMARS, более 500 БПЛА Phoenix Ghost и боеприпасы.
Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 270 миллионов долларов. Киев получит еще 4 единицы реактивных систем залпового огня HIMARS, более трех десятков тысяч боеприпасов, 580 беспилотников Phoenix Ghost, противотанковое вооружение, запчасти и другое военное оборудование.
На сайте Пентагона указано, что помощь Украине направлена на поддержку оборонного потенциала страны и обеспечение развития военных возможностей государства.
Что получит Украина
Четыре единицы ракетных систем HIMARS (теперь у ВСУ их будет 16)
Четыре командно-штабные машины
Дополнительное противотанковое вооружение
Запчасти и другое снаряжение
580 беспилотников Phoenix Ghost
36 000 патронов калибра 105 мм
Также в Минобороны США отметили высокий уровень использования ВСУ беспилотников Phoenix Ghost и подчеркнули, что благодаря этому Штаты решили закупить дополнительные единицы таких БПЛА для Украины.