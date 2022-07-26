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Украина выиграла вторую фазу войны

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  • Аркадий Бабченко
  • 26.07.2022, 8:02
  • 7,630
Украина выиграла вторую фазу войны
Аркадий Бабченко

HIMARS поставили окончательную точку.

Итак, то, о чем я несколько дней назад писал, как о предчувствии, предощущении, чуйке, сейчас оформилось окончательно. В войне определенно наметились изменения. Точнее, закончилась вторая фаза войны — и она снова закончилась победой Украины.

Первая фаза, которую условно можно назвать "блиц-криг" и которая характеризовалась планами захвата всей или большей части Украины, и в первую очередь ее столицы, для России оказалась полностью провальной. Эта фаза закончилась оглушительный разгромом Киевской группировки и бегством российской армии с территории северной Украины.

Теперь завершилась вторая фаза. Я бы назвал ее "Оккупация всего Донбасса".

Да, да — на планах по оккупации всего Донбасса, похоже, можно ставить крест.

И крест этот снова ставит Украина.

Это пока еще не значит, что Украина уже выиграла всю битву за Донбасс. Победа будет тогда, когда территория Донбасса будет очищена — и это будет четвертая или пятая фаза — и она обязательно будет!

Но вторая фаза — наступление России на Донбассе — остановлена.

И — еще раз — победителем из нее снова вышла Украина.

Перечитайте эту строчку. Победителем в наступлении России на Донбассе снова вышла Украина.

То есть, следите за руками. Как менялись стратегические цели. Сначала — оккупация всей Украины, свержение власти, назначение своего гауляйтера, уничтожение всех несогласных и всего сопротивления, концлагеря, новый СССР с Украинской ССР и Беларусской ССР, парад на Крещатике, выход на границы Польши и далее новая реальность с новым обратно насранным совецким монстром с ядерной дубинкой и второй армией в мире, нацелившейся на страны Балтии, Финляндию и Швецию.

Помните? Помните это ощущение февраля-марта?

Не вышло.

Вторая стадия — битва за Донбасс, захват всей Донецкой и Луганской областей, пробитие коридора до Приднестровья, десант в Одессу, остров Змеиный, контроль над всем Черным морем.

Не вышло.

Теперь — оперативная пауза, препятствование вывозу украинского зерна и Херсон бы удержать.

Поставки западного вооружения в корне изменили ситуацию. То есть, не само вооружение, а переучивание украинской армии на ХИМАРсы и прочие ништяки. Именно это время. Именно это овладевание техникой и принесло поворот в войне.

Да настоящего момент а у России было два преимущества — количество пушечного мяса и количество артиллерии и боеприпасов к ним.

И сейчас это преимущество ударами по складам сводится на нет.

А предоставить новую тактику взамен уничтоженной ХИМАРСАми Россия — не может!

Она просто не в состоянии придумать ничего, что позволило бы ей и в дальнейшем действовать так же — пусть медленно, пусть с горами трупов за огневым валом — но все же эффективно, откусывая километр за километром украинской территории.

А без этого количество пушечного мяса перестает иметь значение.

Итак, главный итог окончания второй фазы. Это не остановка наступления на Донбасс. Не поставки ХИМАРСов. И не уничтожение складов.

Главный итог заключается в том, что Россия потеряла инициативу в тактике не может оперативно предложить взамен ничего нового.

У нее просто нет в запасе ничего другого. Ни во что другое она попросту не умеет.

И как только это ее преимущество было сведено на нет — шестеренки заскрипели и стали.

Глава Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) Ричард Мур считает, что Россия потерпела "эпический провал", пытаясь достичь своих первоначальных целей в Украине: отстранить Владимира Зеленского с поста президента, захватить Киев и расколоть страны Запада. По мнению главы МИ-6, недавние успехи российских войск в Украине были "ничтожными" и Россия "вот-вот выдохнется"."По нашей оценке, в ближайшие несколько недель россиянам будет все труднее находить живую силу, оружие и военную технику. Им придется как-то приостановиться, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар"

Украина же каждый раз оказывается на шаг впереди.

И Россия вынуждена теперь не навязывать свою волю, а защищаться от воли Украины.

При том, что во вторую фазу Россия вошла уже перегруппировавшийся, учтя ошибки первой фазы "аля-улю-гони гусей, ща за 72 часа Киев захватим" — и все равно проиграла.

ХИМАРСы поставили окончательную точку.

Я думаю, что это важнейшее изменение. Это важнейший этап войны.

Я думаю, в третьей стадии мелодию будет диктовать уже не Россия.

Она просто тупо ничего не может предложить кроме того, чтобы и дальше бить ракетами по жилым кварталам и… И уже все, кажется.

Ну, еще шантажировать мир украинским зерном и российским газом.

Украина же по-настоящему всю свою инициативу, которая теперь значительно усилена поставками западного вооружения — а будет усилена еще больше — в полной мере еще даже не проявляла.

Пружина сжимается. Она накапливает энергию. Накапливает вооружение. Накапливает опыт и знания. Учится этим вооружением пользоваться.

И в какой-то момент распрямится.

Я думаю, третьей фазой будет битва за Херсон.

И у Украины есть сейчас все шансы выиграть и ее.

И это будет первым, пробным, но уже крупным контрнаступлением ЗСУ. Не несколько отдельных сел, не уничтожение группировки, просчитавшейся в своих стратегических целях и полностью не подготовленной к тому, что их ждет, а настоящее полноценное контрнаступление, характеризующееся в первую очередь — и именно — переходом инициативы.

За которым, надеюсь, последуют другие.

А в этом случае Херсон, с двумя перебитыми мостами и окруженной в нем группировкой, которой еду и боеприпасы придется сбрасывать на парашютах, имеет все шансы стать для русских Сталинградом. Ну, то есть, Сталинградом для русских, как для немцев.

И именно это и будет означать перелом в войне.

И, по-моему, все это и так уже чувствуют и ждут.

Чувствуете же?

Ну, дай Бог.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»

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