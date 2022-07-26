Китай попросил Россию на выход из проекта совместного самолета 6 26.07.2022, 14:35

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Пекин намерен привлекать к сотрудничеству западные компании.

Попытка создать совместно с Китаем первый со времен СССР широкофюзеляжный российский пассажирский самолет оказалась на грани краха.

Китай настойчиво отказывается использовать российские технологии при создании лайнера CR929-600, приглашает западных производителей и не хочет делить с РФ прибыль на ключевом, китайском рынке, сообщает South China Morning Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Запущенный в 2017 году проект стоимостью 50 млрд долларов должен дать на выходе самолет вместимостью 280 пассажиров. Задуманный как конкурент Boeing и Airbus, в следующем году лайнер должен совершить первый полет. Но чем ближе этот срок — тем сильнее разногласия между партнерами.

Китай настаивает на привлечении западных компаний и хочет заменить российские решения, говорят источники SCMP. В частности, он предлагает использовать немецкие и американские тележки шасси, тогда как Россия продвигает свои наработки, несмотря на их сомнительную историю c точки зрения безопасности.

Кроме того, Китай хотел бы привлечь Rolls-Royce и General Electric к разработке двигателя, хотя Россия надеялась поучаствовать в этой части проекта. Россия со своей стороны отстает от плана по работе над планером из-за недостатка финансирования, говорят источники SCMP.

«Российская сторона воспринимает китайский выбор в пользу западных компонентов как белый флаг, выброшенный в сторону Запада на фоне санкций, введенных после вторжения в Украину», — объясняет один из собеседников издания.

Финансовая часть проекта также обернулась проблемами для Объединенной авиастроительной корпорации: СOMAC, китайский партнер ОАК, не желает допускать Россию к получению доходов от продажи самолета на внутреннем китайском рынке. Вместо этого ОАК предлагается повышенная доля в продажах в мире (70%). Но именно в Китае ожидается спрос на самолет в количестве 3 тысячи машин, тогда как его мировые перспективы остаются неясными.

Для России проект теряет экономический смысл. И чиновники, похоже, готовятся к тому, что из него придется выйти.

Экс-вице-премьер Юрий Борисов, выступая на форуме «Инженеры будущего» в конце июня, признал: «С Китаем этот проект идет в принципе не в том русле, которое нас устраивает. Китай по мере превращения в индустриального гиганта все меньше и меньше заинтересован в наших услугах».

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