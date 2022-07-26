Жители села в Николаевской области взяли в плен 11 российских военных 1 26.07.2022, 15:09

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Партизанское сопротивление организовала местная жительница Светлана Ванжул.

Жители села Плющевка в Николаевской области в начале марта взяли в в плен 11 российских военных. Среди них оказались бывшие украинские офицеры, изменившие присяге во время оккупации Крыма, говорится в материале издания graty.me.

Партизанское сопротивление организовала местная жительница Светлана Ванжула.

Она рассказывает, что координировала местных жителей, которые перемещались между импровизированными постами.

1 марта шли бои возле Баштанки. ВСУ взяли российские войска в окружение и бомбили. Выжившие россияне пытались бежать, но попадали в плен теробороне, которая передавала их военным.

2 марта фото с девятью российскими военнослужащими, стоящими на коленях в поле появилось в оперативной сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, но без каких-либо подробностей. В тот же день глава Баштанской громады Александр Береговой опубликовал это фото с подписью, что селяне Плющевки и Песок самостоятельно взяли в плен с десяток российских оккупантов и передали их Нацполиции.

Светлана Ванжула участвовала в задержании и рассказывает, как это происходило: «Мои парни — все на постах стоят. Звонят и говорят: «Света, идут в село одиннадцать мужчин, российских. Идут по полю, с одной посадки перебегают к другой. Идут с оружием». Та ты шо! И нигде ни у кого [нет] автоматов, два ружья только. Собираю людей, звоню: «Так, все машинами за село».

По ее словам, россияне были серьезно вооружены, украинцы — нет, она лишь позвонила старосте соседнего населенного пункта и попросила приехать, потому что там бойцы теробороны получили пять автоматов.

«Пока они приехали, мы уже все за селом: пятьдесят мужиков и я. Я вытянула из машины белый мешок. И говорю: «Хлопцы, идем на переговоры. Будем им говорить, что выхода у них нет», — рассказала Светлана.

Женщина вспоминает, что понимала: если бы вооруженные россияне зашли в Плющевку, они могли расстрелять людей. Поэтому решила пойти на риск.

«Спасло то, что они не знали, что у нас нет оружия. Они увидели, сколько машин, сколько людей — и залегли в посадке. Мы взяли тот мешок и пошли по одному, гуськом-гуськом. Начали им кричать. Они начали стрелять в воздух — не подпускали. Опять им кричали: парни, сдавайтесь! Кричали-кричали, а они стреляли-стреляли. Сдались с таким условием, что останутся живыми. Наши пообещали. Пошли туда, позабирали автоматы — и ведут их», — говорит Светлана.

Россияне оказались военнослужащими из Крыма. Среди них были не только рядовые и старший сержант, но и майор с капитаном. По словам Светланы, офицеры держались в стороне от остальных солдат и не шли на контакт.

«Скрежетали зубами, когда увидели, что люди без оружия были», — вспоминает она.

Среди пленных были также раненые. Им оказали первую помощь.

Два месяца спустя, 28 апреля, в Киеве огласили приговор Игорю Руденко, командиру взвода 126-й отдельной бригады береговой охраны ВМС России. Суд признал его виновным в дезертирстве и госизмене, приговорив к 15 годам тюрьмы.

Руденко — бывший офицер украинской армии, служивший в составе 36-й отдельной бригады береговой охраны ВМС Украины, которая дислоцировалась в Перевальном. После аннексии Крыма он не переехал на материк, а изменил присяге и перешел служить в российскую армию — в военную часть в том же Перевальном, но теперь с другим номером.

Через семь лет, 24 февраля 2022 года, капитан Руденко, начальник связи гаубично-артиллерийского дивизиона, ехал в колонне российских войск, которая вторглась в Херсонскую область из Крыма. Через неделю он оказался среди одиннадцати российских военных, попавших в плен к жителям Плющевки.

Руденко нет на групповом фото пленных. Но на видео с его допросом, опубликованном на ютуб-канале СБУ 4 марта, он коротко рассказывает о том, как попал в плен под Баштанкой.

Во время допроса ему дали позвонить жене. В разговоре с ней Руденко упомянул, что с ним сдался майор Шишканов. До 2014 года Шишканов служил в Перевальном и после оккупации полуострова также перешел на сторону России. В конце апреля в Киеве суд приговорил майора к 14 годам тюрьмы за дезертирство и госизмену.

К такому же сроку и по тем же обвинениям приговорили еще одного крымского офицера из 126-й бригады береговой охраны — старшего сержанта Михаила Казаренко.

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