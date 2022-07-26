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Артиллерия ВСУ уничтожила почти десяток российских танков

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  • 26.07.2022, 15:49
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Артиллерия ВСУ уничтожила почти десяток российских танков

Оккупанты пытались совершить прорыв на Харьковщине.

На Харьковщине украинские военнослужащие сожгли много вражеской бронетехники, которой российские захватчики планировали очередной "прорыв".

Как пишет "УНИАН", об этом сообщил волонтер Роман Доник в своем телеграмме, а также обнародовал видео с горящей техникой.

Он рассказал, что в очередной раз филигранно отработали артиллеристы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"По предварительным данным только за ночь и утро поражено 5-7 танков, которыми планировали очередной "прорыв". Уточняются потери противника - говорится в сообщении.

Кроме видео со сгоревшей бронетехникой, волонтер поделился фотографиями, на которых еще одному Т-72 снесло башню под Изюмом от украинской природы.

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