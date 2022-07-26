Артиллерия ВСУ уничтожила почти десяток российских танков 3 26.07.2022, 15:49

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Оккупанты пытались совершить прорыв на Харьковщине.

На Харьковщине украинские военнослужащие сожгли много вражеской бронетехники, которой российские захватчики планировали очередной "прорыв".

Как пишет "УНИАН", об этом сообщил волонтер Роман Доник в своем телеграмме, а также обнародовал видео с горящей техникой.

Он рассказал, что в очередной раз филигранно отработали артиллеристы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"По предварительным данным только за ночь и утро поражено 5-7 танков, которыми планировали очередной "прорыв". Уточняются потери противника - говорится в сообщении.

Кроме видео со сгоревшей бронетехникой, волонтер поделился фотографиями, на которых еще одному Т-72 снесло башню под Изюмом от украинской природы.

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